Ισπανία: Σε κόκκινο συναγερμό Ίμπιζα και Φορμεντέρα εξαιτίας βροχής - Έκλεισαν σχολεία και παραλίες

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών των δύο νησιών έστειλαν προειδοποιητικά μηνύματα στα τηλέφωνα των κατοίκων, ζητώντας τους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητας στο ύπαιθρο

Newsbomb

Ισπανία: Σε κόκκινο συναγερμό Ίμπιζα και Φορμεντέρα εξαιτίας βροχής - Έκλεισαν σχολεία και παραλίες

Αστυνομικοί περιπολούν πλημμυρισμένο δρόμο στην Ίμπιζα της Ισπανίας στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Instagram: @sergiovicedodj μέσω REUTERS
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Κόκκινος συναγερμός» λόγω καταρρακτώδους βροχής σήμανε στα τουριστικά νησιά Ίμπιζα και Φορμεντέρα στην Ισπανία, τα οποία έκλεισαν σήμερα τις παραλίες και τα σχολεία τους, σχεδόν έναν χρόνο μετά τις πλημμύρες που βύθισαν στο πένθος την περιφέρεια της Βαλένθια, απέναντι από το αρχιπέλαγος των Βαλεαρίδων.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών των δύο νησιών έστειλαν προειδοποιητικά μηνύματα στα τηλέφωνα των κατοίκων, ζητώντας τους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητας στο ύπαιθρο, να μην παραμένουν κοντά σε πηγές νερού ή σε υπόγεια.

Η Aemet, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, ανέφερε ότι έως και 200 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο έπεσαν στην Ίμπιζα που πλήττεται από μια καταιγίδα η οποία κινείται «πολύ αργά». Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πεζούς να διασχίζουν τα λασπόνερα στο παραλιακό μέτωπο της Ίμπιζας, κατά μήκος του οποίου υπάρχουν πολλά μπαρ και εστιατόρια. Στο βάθος ακούγονται οι σειρήνες πυροσβεστικών οχημάτων.

Οι δρόμοι έχουν καλυφθεί από λασπόνερα και συντρίμμια, αναγκάζοντας τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Η κυβέρνηση των Βαλεαρίδων ανέφερε ότι η πυροσβεστική δέχτηκε 132 κλήσεις στην Ίμπιζα, κυρίως για πλημμύρες σε υπόγεια ή σε δρόμους και για πτώσεις δέντρων και άλλων αντικειμένων ή για ποταμούς που υπερχείλισαν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Οι τοπικές Αρχές ανέστειλαν τα μαθήματα και ζήτησαν από τους μαθητές να μείνουν μέσα στα σχολεία τους, αποφεύγοντας τις μετακινήσεις «μέχρι νεωτέρας». Έκλεισαν επίσης και οι παραλίες, ενώ βίντεο που έχουν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο δείχνουν το αεροδρόμιο της Ίμπιζα να έχει πλημμυρίσει.

Μια μονάδα του στρατού από τη γειτονική Μαγιόρκα αναμένεται να αναπτυχθεί στα νησιά, μεταφέροντας ενισχύσεις.

Αργά το απόγευμα, η Aemet μείωσε το επίπεδο των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από το «κόκκινο» στο «πορτοκαλί» και για τα δύο νησιά.

Η κακοκαιρία αυτή σημειώθηκε περίπου έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες του Οκτωβρίου του 2024 στη Βαλένθια, όπου έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 230 άνθρωποι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Μπάγερν: Ο Μάριους επέστρεψε!

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Ειρωνικά σχόλια Τραμπ κατά Πούτιν: «Πολεμάς τέσσερα χρόνια έναν πόλεμο που θα κρατούσε μια εβδομάδα. Είσαι χάρτινη τίγρης;»

20:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρδη εκατομμυρίων για το κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια - Ο τηλεοπτικός παραγωγός με το 1,5 εκατ. ευρώ και ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Υπάρχουν μύθοι για την περιοχή, ψάχνουν διάφοροι για χρυσό» - Γιατί οι χρυσοθήρες έψαχναν για λίρες στο σπήλαιο

20:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Η δύναμη της ομάδας είστε εσείς» - Το μήνυμα του Κόντη, ενόψει Γκόου Αχέντ Ιγκλς

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Καταδικάστηκε σε θάνατο ο πρώην πρόεδρος του Κονγκό Ζοζέφ Καμπιλά - Υπεύθυνος για βασανιστήρια, ανταρσία και εγκλήματα πολέμου

20:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Στέφανος: Υπάλληλος των ελληνικών αμυντικών συστημάτων ο 38χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Επίθεση ρωσικών drones μέρα-μεσημέρι στο Ντίνπρο - Ένας νεκρός και 20 τραυματίες - Βίντεο

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 40χρονη στην Αττική Οδό: Οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 μέρες στη Λ.Ε.Α. – 18 μήνες χωρίς δίπλωμα

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Ινδονησία

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Σε κόκκινο συναγερμό Ίμπιζα και Φορμεντέρα εξαιτίας κακοκαιρίας - Έκλεισαν σχολεία και παραλίες

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Πιθανόν να απορρίψει το σχέδιο Τραμπ η Χαμάς, δηλώνει ανώτερος αξιωματούχος της οργάνωσης

19:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης πέταξε στα σκουπίδια το εξώδικο Αυγενάκη - «Αν θέλει ας το στείλει με PDF»

19:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Το ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό σταματά την παρακολούθηση του «Στόλου για τη Γάζα» - «Πλησιάζει» η ώρα της ισραηλινής επίθεσης

19:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Βαλέρι δικαίωσε τον Παναθηναϊκό: «Κανένα πέναλτι εις βάρος του, δεν έκανε σωστά τη δουλειά ο VAR»

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τον 53χρονο χρυσοθήρα στη Λάρισα: «Γίνονται κατολισθήσεις, σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού», λέει ο διοικητής της ΕΜΑΚ στο Newsbomb

19:21LIFESTYLE

H ΕΡΤ2 αλλάζει και γίνεται ΣΠΟΡ

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ηλίθιος ο Μεντβέντεφ» - Η αποτυχία στο Αφγανιστάν «έστρωσε τον δρόμο» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για χρυσοχόο στη Ρόδο: «Θα είχα πεθάνει, θα είχα πάθει ανακοπή» - Άνω των 500.000 ευρώ η λεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 40χρονη στην Αττική Οδό: Οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 μέρες στη Λ.Ε.Α. – 18 μήνες χωρίς δίπλωμα

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Υπάρχουν μύθοι για την περιοχή, ψάχνουν διάφοροι για χρυσό» - Γιατί οι χρυσοθήρες έψαχναν για λίρες στο σπήλαιο

18:14LIFESTYLE

Βέφα Αλεξιάδου: Πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική προς 2,2 εκατ. ευρώ - Ποιος την αγόρασε

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τον 53χρονο χρυσοθήρα στη Λάρισα: «Γίνονται κατολισθήσεις, σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού», λέει ο διοικητής της ΕΜΑΚ στο Newsbomb

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η «μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» ενός χαρακτήρα των «άκρων και των καταχρήσεων»

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: «Παραλύει» η χώρα  - Ποιοι συμμετέχουν, τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για χρυσοχόο στη Ρόδο: «Θα είχα πεθάνει, θα είχα πάθει ανακοπή» - Άνω των 500.000 ευρώ η λεία

16:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται έως και χιόνια 2 Οκτωβρίου - Προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα τρεις μετεωρολόγοι

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

20:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρδη εκατομμυρίων για το κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια - Ο τηλεοπτικός παραγωγός με το 1,5 εκατ. ευρώ και ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας

20:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Στέφανος: Υπάλληλος των ελληνικών αμυντικών συστημάτων ο 38χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς

16:03ΕΘΝΙΚΑ

Νίκος Δένδιας: Όλες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - Στράτευση γυναικών, θητεία και μισθολόγιο

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τη σπηλιά που είναι εγκλωβισμένος ο 53χρονος

18:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επτά ευρώ «χαράτσι» σε όλα τα εισαγόμενα δέματα από Shein και Temu ζητά ο GR.EC.A

18:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημόσιο: 20.000 προσλήψεις το 2026 - Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν μπόνους παραγωγικότητας

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Πιθανόν να απορρίψει το σχέδιο Τραμπ η Χαμάς, δηλώνει ανώτερος αξιωματούχος της οργάνωσης

16:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ξήλωσαν κύκλωμα-«μαμούθ» με κολοσσιαίες επιστροφές ΦΠΑ: 18 συλλήψεις, €20 εκατ. το αναμενόμενο κέρδος - Πρόεδρος τοπικής ομάδας ο εγκέφαλος, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων και ο Κοκλώνης!

12:44LIFESTYLE

Οι νικητές της Κυριακής: Ο ασταμάτητος Μάνεσης, η Γερμανού και τα «Φαντάσματα» που τρόμαξαν το Voice

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ