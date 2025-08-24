Βιετνάμ: Τυφώνας ανάγκασε 586.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Περισσότεροι από 586.000 άνθρωποι στο Βιετνάμ αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς ο τυφώνας Kajiki πλησιάζει, ενώ άνεμοι ταχύτητας 166 χλμ./ώρα έχουν ήδη αρχίσει να «χτυπούν» την χώρα, οι οποίοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω έως το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με μετεωρολογικές προβλέψεις.

Οι εκκενώσεις αφορούν κυρίως τις κεντρικές επαρχίες Thanh Hoa, Quang Tri, Hue και Da Nang, ενώ έχουν ήδη ακυρωθεί πτήσεις και έχει επιβληθεί απαγόρευση απόπλου σε αλιευτικά και τουριστικά σκάφη.

Kajiki will land in Vietnam tomorrow afternoon. Hainan Island has not been able to weaken the typhoon much. Kajiki may become the strongest typhoon to land on the coast of central and northern Vietnam! https://t.co/XFiJwRLg0z pic.twitter.com/DOv9OnAsZA — Jim (@yangyubin1998) August 24, 2025

Ο τυφώνας κινείται επίσης κοντά στο κινεζικό νησί Hainan, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις έως και 320 χιλιοστά.

Record Typhoon Hits Sanya, Hainan, China.



This evening, typhoon Kajiki is passing near Sanya with record winds (gusts 67.8 m/s, 10-min avg 45.4 m/s) and is heading to Vietnam for landfall tomorrow afternoon. pic.twitter.com/Qt4LiylXSb — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 24, 2025

Σύμφωνα με το BBC Weather, παρότι ο τυφώνας Kajiki πιθανόν να εξασθενήσει μετά την είσοδό του στο Βιετνάμ, εξακολουθεί να θεωρείται απειλητικός, με τους ανέμους να ενδέχεται να φτάσουν τα 200 χλμ./ώρα και οι βροχοπτώσεις τα 300–400 χιλιοστά.

Επιπλέον, οι Αρχές προειδοποιούν για παλιρροϊκά κύματα ύψους 2–4 μέτρων.

Η κυβέρνηση έχει καλέσει τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους μετά τις 17:00 (τοπική ώρα) της Κυριακής, ενώ στρατιωτικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για την παροχή βοήθειας.

Typhoon #Kajiki rapidly intensifies south of Hainan, China ?



The typhoon will continue to strengthen before striking Vietnam near Vinh on Monday. pic.twitter.com/kcqybHpBys — Zoom Earth (@zoom_earth) August 24, 2025

Αξιωματούχοι του υπουργείου Γεωργίας και Περιβάλλοντος του Βιετνάμ τόνισαν πως «οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και απειλητικές τόσο για τα οχήματα όσο και για τουριστικά ή αλιευτικά σκάφη, αλλά και για εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας».

Οι Αρχές ανησυχούν ότι ο Kajiki θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφές παρόμοιες με εκείνες του τυφώνα Yagi, ο οποίος τον Σεπτέμβριο του 2024 είχε στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, ανάμεσά τους και 300 μόνο στο Βιετνάμ.

UPDATE: Typhoon Kajiki



Typhoon Kajiki is expected to make landfall in Vietnam on Monday with possible winds of up to 180km/hr



The storm skirted past Hainan in China, where 320mm (12.6in ) of rain was forecast footage shows the extreme wind and rain in the area #typhoonkajiki pic.twitter.com/npxLhfYNnB — Chyno News (@ChynoNews) August 24, 2025

