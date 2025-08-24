Βιετνάμ: Τυφώνας ανάγκασε 586.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους
Περισσότεροι από 586.000 άνθρωποι στο Βιετνάμ αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς ο τυφώνας Kajiki πλησιάζει, ενώ άνεμοι ταχύτητας 166 χλμ./ώρα έχουν ήδη αρχίσει να «χτυπούν» την χώρα, οι οποίοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω έως το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με μετεωρολογικές προβλέψεις.
Οι εκκενώσεις αφορούν κυρίως τις κεντρικές επαρχίες Thanh Hoa, Quang Tri, Hue και Da Nang, ενώ έχουν ήδη ακυρωθεί πτήσεις και έχει επιβληθεί απαγόρευση απόπλου σε αλιευτικά και τουριστικά σκάφη.
Ο τυφώνας κινείται επίσης κοντά στο κινεζικό νησί Hainan, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις έως και 320 χιλιοστά.
Σύμφωνα με το BBC Weather, παρότι ο τυφώνας Kajiki πιθανόν να εξασθενήσει μετά την είσοδό του στο Βιετνάμ, εξακολουθεί να θεωρείται απειλητικός, με τους ανέμους να ενδέχεται να φτάσουν τα 200 χλμ./ώρα και οι βροχοπτώσεις τα 300–400 χιλιοστά.
Επιπλέον, οι Αρχές προειδοποιούν για παλιρροϊκά κύματα ύψους 2–4 μέτρων.
Η κυβέρνηση έχει καλέσει τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους μετά τις 17:00 (τοπική ώρα) της Κυριακής, ενώ στρατιωτικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για την παροχή βοήθειας.
Αξιωματούχοι του υπουργείου Γεωργίας και Περιβάλλοντος του Βιετνάμ τόνισαν πως «οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και απειλητικές τόσο για τα οχήματα όσο και για τουριστικά ή αλιευτικά σκάφη, αλλά και για εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας».
Οι Αρχές ανησυχούν ότι ο Kajiki θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφές παρόμοιες με εκείνες του τυφώνα Yagi, ο οποίος τον Σεπτέμβριο του 2024 είχε στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, ανάμεσά τους και 300 μόνο στο Βιετνάμ.