Απειλεί την Ευρώπη ο Μεγακυκλώνας Ούλριχ: Πού αναμένεται να χτυπήσει η κακοκαιρία

Η κακοκαιρία που έπληξε τα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας δεν ήταν μόνο....ελληνικό φαινόμενο.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέφερε ότι έπεσε νερό τεσσάρων μηνών στη Θεσπρωτία. Σύμφωνα με τον ίδιο 120 τόνους νερού ανά στρέμμα κατέγραψε ο δορυφόρος στην περιοχή της Θεσπρωτίας από την κακοκαιρία μέσα σε λίγες ώρες. Σχεδόν τετραπλάσια ποσότητα που δέχεται το μήνα Αύγουστο η περιοχή.

Νέα κακοκαιρία στην Ευρώπη

Ωστόσο η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον μιας νέας καιρικής απειλής. Ο μέγα κυκλώνας Ούλριχ είναι πραγματικά τεράστιος αυτή τη στιγμή: 970 mbar μεταξύ Ιρλανδίας και Σκωτίας, είναι σαφώς ορατός σε δορυφορικές εικόνες σε πραγματικό χρόνο.

Και οι χάρτες για τις επόμενες ώρες είναι εντυπωσιακοί για τη Γαλλία , η οποία θα πληγεί από εξαιρετικά βίαιες καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ με καταρρακτώδεις βροχές, ανεμοστρόβιλους και καταστροφικό χαλάζι .

Από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο, Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου , η κακοκαιρία θα πλήξει τη Βόρεια/Δυτική Ιταλία με βροχές και καταιγίδες, μερικές από τις οποίες έντονες, που προέρχονται από τη Γαλλία .

Μεθαύριο , Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου , η κακοκαιρία θα συνεχιστεί στα βόρεια της Ιταλίας.

Το απόγευμα και το βράδυ της Τρίτης, τα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα θα πλήξουν τα βορειοανατολικά της χώρας με φαινόμενα «σχήματος V» που θα επεκταθούν για εκατοντάδες χιλιόμετρα ακόμη και στην Αυστρία και την ανατολική Γερμανία .

