Καιρός: Επελαύνει η κακοκαιρία - Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χαλάζι - Ποιες περιοχές χτυπάει

Συναγερμός από την ΕΜΥ για Κέρκυρα, Παξούς, Ήπειρο και άλλες περιοχές της χώρας

Newsbomb

Καιρός: Επελαύνει η κακοκαιρία - Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χαλάζι - Ποιες περιοχές χτυπάει
Κακοκαιρία σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει σημάνει συναγερμό για αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε ήδη τη Δυτική Ελλάδα. Τα φαινόμενα χαρακτηρίζονται έντονα και επικίνδυνα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση μέσα στις επόμενες ώρες.

Ισχυρές καταιγίδες σε Κέρκυρα, Παξούς και Ήπειρο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΜΥ, οι περιοχές που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο σήμερα είναι η Κέρκυρα, οι Παξοί και τμήματα της Ηπείρου. Εκεί αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, που σε ορισμένα σημεία θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις. Το κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από το απόγευμα του Σαββάτου και θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Καιρός: «Θύελλα» καταιγίδων - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από το οργανωμένο σύστημα

Μπορείτε να δείτε Live την πορεία του φαινομένου ΕΔΩ

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μέχρι το απόγευμα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια.Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Περιπέτεια στο Ιόνιο για πλοίο της γραμμής Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα

Μεγάλη ταλαιπωρία και στιγμές αγωνίας έζησαν το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) οι επιβάτες πλοίου της γραμμής Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα, όταν το δρομολόγιο τους βρέθηκε στο μάτι έντονης καταιγίδας.

Το πλοίο προσπάθησε τρεις φορές να προσεγγίσει το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, χωρίς αποτέλεσμα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και η καταρρακτώδης βροχή καθιστούσαν εξαιρετικά δύσκολους τους χειρισμούς. Το πλήρωμα έδωσε πραγματική μάχη για να κρατήσει τον έλεγχο και να οδηγήσει με ασφάλεια το σκάφος.

Ασφαλής κατάληξη μετά από αγωνία

Τελικά, μετά από συνεχείς προσπάθειες και συντονισμό, το πλοίο κατάφερε να δέσει με ασφάλεια, ενώ όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τοπικές μαρτυρίες, οι ταξιδιώτες έζησαν στιγμές φόβου, με αρκετούς να δηλώνουν πως πίστεψαν ότι κινδύνευε η ασφάλειά τους. Ένας επιβάτης κατέγραψε σε βίντεο τις δραματικές σκηνές εν πλω, αποτυπώνοντας την ένταση της κακοκαιρίας που χτύπησε το Ιόνιο.

Ζημιές στη Δυτική Ελλάδα

Στη Γαλάτεια της Εορδαίας,ζημιές καταγράφηκαν και στο κοιμητήριο, με τους δυνατούς ανέμους να προκαλούν φθορές σε μνήματα, όπως φαίνεται και στις σχετικές φωτογραφίες.

eordaia-nekrotafio.jpg

Από τις πρώτες ώρες της κακοκαιρίας, η περιοχή της Κοζάνης και γενικότερα η Δυτική Μακεδονία βρίσκονται στο μάτι της κρίσης. Στην Πτολεμαΐδα, ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν κάγκελα από μπαλκόνι στην οδό Δημοκρατίας, ενώ μέρος της στέγης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποκολλήθηκε από την ορμή τους.

Στην παιδική χαρά της οδού Πίνδου στην Κοζάνη, ένας μεγάλος κλάδος έσπασε και έπεσε απειλητικά. Στην Τοπική Κοινότητα Μαυροδενδρίου, η κακοκαιρία διήρκεσε περίπου μία ώρα, προκαλώντας πτώσεις δέντρων, σπασμένα κλαδιά και ζημιές σε στέγες—με κεραμίδια και λαμαρίνες να φεύγουν από τη θέση τους.

kozanh
0105

Σφοδροί άνεμοι «σάρωναν» τη Νέα Νικόπολη Κοζάνης

Πηγή: kozan.gr
KOZANH
0205

Σφοδροί άνεμοι «σάρωναν» τη Νέα Νικόπολη Κοζάνης

Πηγή: kozan.gr
ΚΟΖΑΝΗ
0305

Σφοδροί άνεμοι «σάρωναν» τη Νέα Νικόπολη Κοζάνης

Πηγή: kozan.gr
kozani
0405

Έσπασε μεγάλο κλαδί από δέντρο στην παιδική χαρά στην οδό Πίνδου στην Κοζάνη 

Πηγή: kozan.gr
ΚΟΖΑΝΗ
0505

Πτώση δέντρου στην Οδό Θεσσαλονίκης στην Κοζάνη λόγω των δυνατών ανέμων

Πηγή: kozan.gr

Ενώ ξεριζώθηκε και το μεγάλο δέντρο στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης, έξω από το “ODE”

hvjeb8lb-2048x2048.jpg

Στο πάρκο του Αγίου Δημητρίου, το έδαφος καλύφτηκε από κλαδιά και κουκουνάρια, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία των πεζών.

Τα φαινόμενα επεκτείνονται σε περιοχές της Εορδαίας, της Καστοριάς και ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Κατέρρευσε από τον άνεμο σκηνή συναυλίας στα Ιωάννινα

Στην πόλη των Ιωαννίνων σημειώθηκε μια παραλίγον τραγωδία καθώς ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν σκηνικά και σκέπαστρα που είχαν στηθεί για τη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες.

Λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα η σκηνή στην Πλατεία Μαβίλη, με τους ειδικούς φωτισμούς και όλο τον εξοπλισμό παρασύρθηκε από τον δυνατό άνεμο. Ευτυχώς, οι τεχνικοί απομακρύνθηκαν εγκαίρως και δεν υπήρξε τραυματισμός.

Καθηλωμένα τα αεροπλάνα στην Κέρκυρα

Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει την Κέρκυρα από το απόγευμα του Σαββάτου 30 Αυγούστου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.

Οι έντονες βροχοπτώσεις, που ξεκίνησαν λίγο μετά τις 17:00, δεν έχουν κοπάσει, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αρκετοί δρόμοι τόσο στο ιστορικό κέντρο όσο και σε άλλες περιοχές, καθιστώντας δύσκολη την κυκλοφορία οχημάτων. Μάλιστα, η περιοχή της Σπηλιάς και το κέντρο της πόλης αντιμετωπίζουν τα πιο σοβαρά προβλήματα, με κατοίκους να δίνουν μάχη για να προστατεύσουν τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους.

Παράλληλα, σε αρκετές συνοικίες καταγράφονται διακοπές ρεύματος, με το φαινόμενο να είναι ιδιαίτερα έντονο στο κέντρο της Κέρκυρας.

Στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση ή προσγείωση αεροσκάφους λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, της κεραυνικής δραστηριότητας καθώς και της χαμηλής νέφωσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:29ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση στην Πάτρα: «Μπαμπά ζω όνειρο, θέλω να ξυπνήσω» - Συγκλονίζουν τα λόγια της 8χρονης στον πατέρα της - «Ψυχρό δολοφόνο» χαρακτηρίζει ο ίδιος τον οδηγό της μηχανής

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Χίο: Επιβάτης «πήδηξε» στη θάλασσα από πλοίο - Στις έρευνες και το εμπορικό ναυτικό

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τριμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας - Τι είπε για συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Κλείνει αύριο 1η Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα - Πότε είναι οι πληρωμές της 4ης δόσης

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Έξαρση ιώσεων και κορονοϊού σε πολλές περιοχές

07:16LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Φίλη θα δώσει το όνομά της στην κόρη της - «Να πάρει από το φως σου»

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Γεωργία – Ελλάδα: Η Εθνική στον πρώτο κομβικό αγώνα με στόχο την πρωτιά του ομίλου

07:00LIFESTYLE

Πρίγκιπας Χάρι: Η βρετανική του προφορά «κόλλησε» στα παιδιά του - Η λέξη που τους «πρόδωσε»

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Δημόσιοι υπάλληλοι: Έρχεται απόλυση για τους «αρνητές» της αξιολόγησης - Αυστηροποιούνται οι ποινές

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες συνταξιούχοι αναγκάζονται και εργάζονται γιατί δεν τα βγάζουν πέρα - Οι μαρτυρίες τους

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρωτοβουλία «ορατότητας» από το ΠΑΣΟΚ με εκδήλωση στο Ζάππειο και... τετραπλή συνέντευξη Τύπου

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδίες στην άσφαλτο: Συγκλονίζουν γονείς θυμάτων, τραυματίες και γιατροί για τον ακήρυχτο πόλεμο

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Αυτοκίνητο παρέσυρε 33χρονη γυναίκα - Σοβαρά τραυματισμένη

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Με ποιους συνομιλεί για το νέο κόμμα - Τα πρόσωπα - κλειδιά

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Έρχεται πολυπακέτο μέτρων στη ΔΕΘ - Φοροελαφρύνσεις και ενίσχυση της οικογένειας

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Μίλησε για τα τροχαία, και λίγους μήνες μετά «έσβησε» ο αδελφός της - Θρήνος στην Εύβοια για τον Γιάννη και τη Λίλα που χάθηκαν στην άσφαλτο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Έσκυψα για το air condition και ξύπνησα στο νοσοκομείο» - Η σοκαριστική απολογία της οδηγού της Porsche που εγκατέλειψε τους τραυματίες στη Θέρμη

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επελαύνει η κακοκαιρία που άφησε πίσω της «χαλασμό» - Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χαλάζι - Ποιες περιοχές χτυπάει σήμερα - Δείτε LIVE την πορεία της

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ- ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές την εβδομάδα που έρχεται

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Αυγούστου: Η μεγάλη γιορτή της Παναγίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επελαύνει η κακοκαιρία που άφησε πίσω της «χαλασμό» - Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χαλάζι - Ποιες περιοχές χτυπάει σήμερα - Δείτε LIVE την πορεία της

07:16LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Φίλη θα δώσει το όνομά της στην κόρη της - «Να πάρει από το φως σου»

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Μίλησε για τα τροχαία, και λίγους μήνες μετά «έσβησε» ο αδελφός της - Θρήνος στην Εύβοια για τον Γιάννη και τη Λίλα που χάθηκαν στην άσφαλτο

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Με ποιους συνομιλεί για το νέο κόμμα - Τα πρόσωπα - κλειδιά

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Αυτοκίνητο παρέσυρε 33χρονη γυναίκα - Σοβαρά τραυματισμένη

23:14WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Έξαρση ιώσεων και κορονοϊού σε πολλές περιοχές

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τριμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας - Τι είπε για συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Έσκυψα για το air condition και ξύπνησα στο νοσοκομείο» - Η σοκαριστική απολογία της οδηγού της Porsche που εγκατέλειψε τους τραυματίες στη Θέρμη

21:37ΚΟΣΜΟΣ

«Σφάζονται» χήρα και πεθερικά για την περιουσία του μεγιστάνα που πέθανε από τσίμπημα μέλισσας

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ραγίζει καρδιές η αδελφή του 18χρονου Νίκου - «Ήσουν το φως μας, το στήριγμά μας»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Αυγούστου: Η μεγάλη γιορτή της Παναγίας

05:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην Εύβοια: 21χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο - Διασωληνομένος ο συνεπιβάτης

18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»: Σπαραγμός για το ζευγάρι στην Εύβοια που χάθηκε στην άσφαλτο – Η τραγική προειδοποίηση της αδερφής του νεκρού οδηγού της μοτοσικλέτας

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Από πού πήραν το όνομά τους οι 13 διάσημες πλατείες της Αθήνας - Σε ποιες ιστορίες «περπατούμε» καθημερινά

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

00:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού και την «κηδεία» στον Άρη – Τα highlights

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες συνταξιούχοι αναγκάζονται και εργάζονται γιατί δεν τα βγάζουν πέρα - Οι μαρτυρίες τους

13:33WHAT THE FACT

Αυτή η πόλη είναι μόνο για έμπειρους οδηγούς: Χρειάζεται να έχετε 10 χρόνια δίπλωμα - Μέχρι και τα GPS μπερδεύονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ