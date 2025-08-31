Καιρός: Επελαύνει η κακοκαιρία - Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χαλάζι - Ποιες περιοχές χτυπάει

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει σημάνει συναγερμό για αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε ήδη τη Δυτική Ελλάδα. Τα φαινόμενα χαρακτηρίζονται έντονα και επικίνδυνα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση μέσα στις επόμενες ώρες.

Ισχυρές καταιγίδες σε Κέρκυρα, Παξούς και Ήπειρο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΜΥ, οι περιοχές που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο σήμερα είναι η Κέρκυρα, οι Παξοί και τμήματα της Ηπείρου. Εκεί αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, που σε ορισμένα σημεία θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις. Το κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από το απόγευμα του Σαββάτου και θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Μπορείτε να δείτε Live την πορεία του φαινομένου ΕΔΩ

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μέχρι το απόγευμα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια.Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Περιπέτεια στο Ιόνιο για πλοίο της γραμμής Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα

Μεγάλη ταλαιπωρία και στιγμές αγωνίας έζησαν το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) οι επιβάτες πλοίου της γραμμής Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα, όταν το δρομολόγιο τους βρέθηκε στο μάτι έντονης καταιγίδας.

Το πλοίο προσπάθησε τρεις φορές να προσεγγίσει το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, χωρίς αποτέλεσμα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και η καταρρακτώδης βροχή καθιστούσαν εξαιρετικά δύσκολους τους χειρισμούς. Το πλήρωμα έδωσε πραγματική μάχη για να κρατήσει τον έλεγχο και να οδηγήσει με ασφάλεια το σκάφος.

Ασφαλής κατάληξη μετά από αγωνία

Τελικά, μετά από συνεχείς προσπάθειες και συντονισμό, το πλοίο κατάφερε να δέσει με ασφάλεια, ενώ όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τοπικές μαρτυρίες, οι ταξιδιώτες έζησαν στιγμές φόβου, με αρκετούς να δηλώνουν πως πίστεψαν ότι κινδύνευε η ασφάλειά τους. Ένας επιβάτης κατέγραψε σε βίντεο τις δραματικές σκηνές εν πλω, αποτυπώνοντας την ένταση της κακοκαιρίας που χτύπησε το Ιόνιο.

Ζημιές στη Δυτική Ελλάδα

Στη Γαλάτεια της Εορδαίας,ζημιές καταγράφηκαν και στο κοιμητήριο, με τους δυνατούς ανέμους να προκαλούν φθορές σε μνήματα, όπως φαίνεται και στις σχετικές φωτογραφίες.

Από τις πρώτες ώρες της κακοκαιρίας, η περιοχή της Κοζάνης και γενικότερα η Δυτική Μακεδονία βρίσκονται στο μάτι της κρίσης. Στην Πτολεμαΐδα, ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν κάγκελα από μπαλκόνι στην οδό Δημοκρατίας, ενώ μέρος της στέγης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποκολλήθηκε από την ορμή τους.

Στην παιδική χαρά της οδού Πίνδου στην Κοζάνη, ένας μεγάλος κλάδος έσπασε και έπεσε απειλητικά. Στην Τοπική Κοινότητα Μαυροδενδρίου, η κακοκαιρία διήρκεσε περίπου μία ώρα, προκαλώντας πτώσεις δέντρων, σπασμένα κλαδιά και ζημιές σε στέγες—με κεραμίδια και λαμαρίνες να φεύγουν από τη θέση τους.

01 05 Σφοδροί άνεμοι «σάρωναν» τη Νέα Νικόπολη Κοζάνης Πηγή: kozan.gr 02 05 Σφοδροί άνεμοι «σάρωναν» τη Νέα Νικόπολη Κοζάνης Πηγή: kozan.gr 03 05 Σφοδροί άνεμοι «σάρωναν» τη Νέα Νικόπολη Κοζάνης Πηγή: kozan.gr 04 05 Έσπασε μεγάλο κλαδί από δέντρο στην παιδική χαρά στην οδό Πίνδου στην Κοζάνη Πηγή: kozan.gr 05 05 Πτώση δέντρου στην Οδό Θεσσαλονίκης στην Κοζάνη λόγω των δυνατών ανέμων Πηγή: kozan.gr

Ενώ ξεριζώθηκε και το μεγάλο δέντρο στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης, έξω από το “ODE”

Στο πάρκο του Αγίου Δημητρίου, το έδαφος καλύφτηκε από κλαδιά και κουκουνάρια, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία των πεζών.

Τα φαινόμενα επεκτείνονται σε περιοχές της Εορδαίας, της Καστοριάς και ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Κατέρρευσε από τον άνεμο σκηνή συναυλίας στα Ιωάννινα

Στην πόλη των Ιωαννίνων σημειώθηκε μια παραλίγον τραγωδία καθώς ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν σκηνικά και σκέπαστρα που είχαν στηθεί για τη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες.

Λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα η σκηνή στην Πλατεία Μαβίλη, με τους ειδικούς φωτισμούς και όλο τον εξοπλισμό παρασύρθηκε από τον δυνατό άνεμο. Ευτυχώς, οι τεχνικοί απομακρύνθηκαν εγκαίρως και δεν υπήρξε τραυματισμός.

Καθηλωμένα τα αεροπλάνα στην Κέρκυρα

Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει την Κέρκυρα από το απόγευμα του Σαββάτου 30 Αυγούστου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.

Οι έντονες βροχοπτώσεις, που ξεκίνησαν λίγο μετά τις 17:00, δεν έχουν κοπάσει, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αρκετοί δρόμοι τόσο στο ιστορικό κέντρο όσο και σε άλλες περιοχές, καθιστώντας δύσκολη την κυκλοφορία οχημάτων. Μάλιστα, η περιοχή της Σπηλιάς και το κέντρο της πόλης αντιμετωπίζουν τα πιο σοβαρά προβλήματα, με κατοίκους να δίνουν μάχη για να προστατεύσουν τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους.

Παράλληλα, σε αρκετές συνοικίες καταγράφονται διακοπές ρεύματος, με το φαινόμενο να είναι ιδιαίτερα έντονο στο κέντρο της Κέρκυρας.

Στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση ή προσγείωση αεροσκάφους λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, της κεραυνικής δραστηριότητας καθώς και της χαμηλής νέφωσης.

Διαβάστε επίσης