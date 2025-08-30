Κακοκαιρία σαρώνει την Κέρκυρα: Πλημμύρες, προβλήματα στην κυκλοφορία και καθυστερήσεις πτήσεων

Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει την Κέρκυρα από το απόγευμα του Σαββάτου 30 Αυγούστου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.

Οι έντονες βροχοπτώσεις, που ξεκίνησαν λίγο μετά τις 17:00, δεν έχουν κοπάσει, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αρκετοί δρόμοι τόσο στο ιστορικό κέντρο όσο και σε άλλες περιοχές, καθιστώντας δύσκολη την κυκλοφορία οχημάτων. Μάλιστα, η περιοχή της Σπηλιάς και το κέντρο της πόλης αντιμετωπίζουν τα πιο σοβαρά προβλήματα, με κατοίκους να δίνουν μάχη για να προστατεύσουν τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους.

Παράλληλα, σε αρκετές συνοικίες καταγράφονται διακοπές ρεύματος, με το φαινόμενο να είναι ιδιαίτερα έντονο στο κέντρο της Κέρκυρας.

Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και τη λειτουργία του αεροδρομίου «Ιωάννης Καποδίστριας», όπου σημειώνονται καθυστερήσεις, αλλά και αποκλίσεις πτήσεων.