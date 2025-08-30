Καιρός: Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας - Στο επίκεντρο η Κέρκυρα, η πρόγνωση Κολυδά

Έντονη δραστηριότητα έχουμε αυτή την ώρα βορειοδυτικά της Κέρκυρας με την κακοκαιρία να δείχνει τα δόντια της, ήδη πριν από τις μεσημβρινές ώρες, όπως είχε αναφερθεί νωρίτερα.

Από το μεσημέρι του Σαββάτου ξεκινά η αλλαγή του καιρού στη βορειοδυτική Ελλάδα, με βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν τα νησιά του Βόρειου Ιονίου και τμήματα της Ηπείρου. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, με πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, και θα διαρκέσουν έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής.

Στη συνέχεια, η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα έχει καθαρά καλοκαιρινό χαρακτήρα, με θερμοκρασίες 4-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και περιορισμένες βροχές μόνο σε ορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Όπως σημειώνει στα social media και ο μετεωρολόγος ΘοδωρήςΚολυδάς «ένα καλά οργανωμένο μέτωπο θα επηρεάσει σε λίγες ώρες τα βορειοδυτικά με βροχές και καταιγίδες».

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Υπηρεσία, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις για τις περιοχές της Κέρκυρας, των Παξών και της Ηπείρου από σήμερα μέχρι και αύριο το πρωί.

Το δελτίο αναφέρει:

«Στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου προβλέπονται από σήμερα Σάββατο (30-08-25) το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31-08-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

