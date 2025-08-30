Καιρός: «Κακοκαιρία - εξπρές» από σήμερα το απόγευμα - Πού χτυπάει

Αλλαγή του καιρού θα σημειωθεί από σήμερα το απόγευμα, με βροχές και τοπικές καταιγιδες, πιθανόν ισχυρές να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην χώρα. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο γεγονός ότι τα φαινόμενα θα συνοδεύονται με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Αυτό αναφέρει το Weather Phenomena σημειώνοντας και τον κίνδυνο τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Εξηγεί πάντως ότι αυτά τα φαινόμενα θα επηρεάσουν μικρό μέρος της χώρας μας, όπως φαίνεται στους παρακάτω χάρτες.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι η Ήπειρος και τα Νησιά Ιονίου, κυρίως η Κέρκυρα. Κάποια μη αξιόλογα φαινόμενα πιθανόν να καταγραφούν στη δυτική Στερεά και στη Μακεδονία.

«Λυπάμαι όσους έχουν γάμο το Σαββατοκύριακο στην Κέρκυρα» - Η πρόγνωση Γιαννόπουλου

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλου, οι πιο έντονες καταιγίδες θα πλήξουν την Κέρκυρα από το απόγευμα του Σαββάτου έως και τα ξημερώματα της Κυριακής. Παράλληλα, τοπικές μπόρες και βροχές θα σημειωθούν στην Ήπειρο, ενώ φαινόμενα θα επεκταθούν έως και την Κυριακή σε Μακεδονία και Έβρο.

Ο κ. Γιαννόπουλος μάλιστα σχολίασε χαρακτηριστικά: «Λυπάμαι όσους έχουν γάμο το Σαββατοκύριακο στην Κέρκυρα, καθώς οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές».

Την ίδια εικόνα δίνει και ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος προειδοποιεί για καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο από το πρωί του Σαββάτου. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ήπειρο, το κεντρικό Ιόνιο, αλλά και τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, της Καρδίτσας, των Τρικάλων και της Δυτικής Μακεδονίας.

Το βράδυ του Σαββάτου ο καιρός θα παραμείνει άστατος στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ προς τα ξημερώματα της Κυριακής καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη βορειοδυτική Πελοπόννησο και στη Μακεδονία.

