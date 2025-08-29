Καιρός: «Λυπάμαι όσους έχουν γάμο το Σαββατοκύριακο» - Η πρόγνωση Γιαννόπουλου

«Διπλό πρόσωπο» θα έχει ο καιρός το Σαββατοκύριακο με τη νότια Ελλάδα να απολαμβάνει ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ στα βορειοδυτικά αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλου, οι πιο έντονες καταιγίδες θα πλήξουν την Κέρκυρα από το απόγευμα του Σαββάτου έως και τα ξημερώματα της Κυριακής. Παράλληλα, τοπικές μπόρες και βροχές θα σημειωθούν στην Ήπειρο, ενώ φαινόμενα θα επεκταθούν έως και την Κυριακή σε Μακεδονία και Έβρο.

Ο κ. Γιαννόπουλος μάλιστα σχολίασε χαρακτηριστικά: «Λυπάμαι όσους έχουν γάμο το Σαββατοκύριακο στην Κέρκυρα, καθώς οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές».

Την ίδια εικόνα δίνει και ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος προειδοποιεί για καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο από το πρωί του Σαββάτου. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ήπειρο, το κεντρικό Ιόνιο, αλλά και τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, της Καρδίτσας, των Τρικάλων και της Δυτικής Μακεδονίας.

Το βράδυ του Σαββάτου ο καιρός θα παραμείνει άστατος στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ προς τα ξημερώματα της Κυριακής καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη βορειοδυτική Πελοπόννησο και στη Μακεδονία.

