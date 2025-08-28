Καιρός: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για το Σαββατοκύριακο - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

Ο καιρός χαλάει το Σαββατοκύριακο, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ τοπικά τα φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου. Παράλληλα, η επόμενη εβδομάδα θα φέρει ξανά καλοκαιρινή ζέστη.

Αύριο, Παρασκευή 29 Αυγούστου, ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά όμως θα υπάρχει μια αίσθηση δροσιάς λόγω των βοριάδων. Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι από το Θρακικό έως τα νότια, με ριπές που θα φτάνουν τα 7-8 μποφόρ, ενώ μέχρι το βράδυ θα εξασθενήσουν σημαντικά.

Το Σάββατο 30 Αυγούστου, η κακοκαιρία θα κάνει την εμφάνισή της στο βόρειο Ιόνιο από τις πρωινές ώρες με μπόρες και καταιγίδες. Σταδιακά, από το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ήπειρο, ενώ υπάρχει πιθανότητα να επηρεάσουν το κεντρικό Ιόνιο, περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και τα βόρεια τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας.

Το βράδυ ο καιρός θα παραμείνει άστατος στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, με τοπικά έντονο χαρακτήρα. Προς τα ξημερώματα της Κυριακής 31 Αυγούστου αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες στη βορειοδυτική Πελοπόννησο και τη Μακεδονία.

Την Κυριακή, λίγο πριν από το μεσημέρι, δεν αποκλείεται βροχή στα βορειότερα της Δράμας, της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι σε αρκετές περιοχές, ανάμεσά τους και στην Αττική, με ένταση που κατά τόπους θα φτάνει τα 5-7 μποφόρ.

Καλοκαιρινή ζέστη από την επόμενη εβδομάδα

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου οι θερμότερες αέριες μάζες θα παραμείνουν στα δυτικά, κεντρικά και νότια της χώρας, φέρνοντας σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς ωστόσο ακραία φαινόμενα. Στα κεντρικά και νότια, κυρίως την Τετάρτη, η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 36 βαθμούς Κελσίου στα πεδινά ηπειρωτικά, πριν αρχίσει να υποχωρεί προς το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Διαβάστε επίσης