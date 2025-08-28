Καιρός - Μαρουσάκης: Επικίνδυνες καταιγίδες - Έρχεται κακοκαιρία από Ιταλία, πού θα «χτυπήσει»

Αλλάζει ο καιρός το Σαββατοκύριακο σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο οποίος κάνει λόγο για βαρομετρικό χαμηλό που πλησιάζει από την περιοχή της Ιταλίας.

Αναλυτικά αναφέρει:

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ - ΕΝΤΟΝΗ ΖΕΣΤΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ

Βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας αναμένεται να κινηθεί ανατολικά - βορειοανατολικά προκαλώντας το Σαββατοκύριακο τα εξής φαινόμενα

1. Υποχώρηση βαροβαθμίδας στο Αιγαίο με αποτέλεσμα τα μελτέμια να περιοριστούν προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και να εξασθενίσουν.

2. Στροφή ανέμων σε δυτικούς νοτιοδυτικούς που θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική με αποτέλεσμα την άνοδο του υδραργύρου κοντά στους 35° με 37° και με έμφαση τα ανατολικά ηπειρωτικά όπου ο άνεμος θα λειτουργήσει και σαν λίβας

3. Βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου αρχικά στα βορειοδυτικά και μέσα στην Κυριακή σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας. Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα αυτά και με έμφαση τα δυτικά - βόρεια - βορειοδυτικά τμήματα θα είναι τοπικά ισχυρά και επικίνδυνα, ενώ πολύ πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι και μεγάλη συχνότητα κεραυνών.





Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για καύσωνα

Σε προειδοποίηση για σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες προχώρησε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, κάνοντας λόγο για σαφή τάση για καύσωνα στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, το επόμενο 24ωρο θα κυλήσει με ενισχυμένα μελτέμια στο κεντρικό Αιγαίο, με ριπές που θα ξεπεράσουν ακόμη και τα 70 km/h. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες σε ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Από την Παρασκευή και μετά, τα μελτέμια υποχωρούν και η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ασταθής, κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει αισθητά. Το Σάββατο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα.

Η πιο ανησυχητική πρόβλεψη αφορά την επόμενη εβδομάδα: «Υπάρχει σαφής τάση για 40άρια από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου και μετά, για 2-3 ημέρες», τονίζει ο κ. Τσατραφύλλιας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου καύσωνα.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανάρτηση Γιώργου Τσατραφύλλια:

"Δεν αποκλείω καύσωνα στις αρχές του μήνα..."

Καλησπέρα!

Με ενισχυμένα μελτέμια με ριπές που θα ξεπεράσουν τα 70 km/h στο κεντρικό Αιγαίο θα κυλίσουν τα επόμενα 24ώρα. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα στα ανατολικά και νότια της χώρας να είναι δυσμενείς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Από την Παρασκευή και μετά τα μελτέμια θα υποχωρήσουν με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει πιο ασταθείς κυρίως στη βορειο-δυτική Ελλάδα όπου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Επιπλέον η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει.Το Σαββατο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά (σε περιοχές μακριά από τη Θάλασσα) ενώ υπάρχει σαφής τάση για 40 άρια από την Τρίτη 2/9/25 και μετά για 2-3 ημέρες.

Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στη δυτική Μακεδονία μεταβλητοί 2 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά στο Θρακικό έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι τοπικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 και στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.

Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 με 30 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

