Καιρός: Καταιγίδες, χαλάζι και πλημμύρες φέρνει το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό λόγω κυκλώνα

Ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό, που έχει τις ρίζες του στον πρώην τυφώνα Έριν, σχηματίστηκε πάνω από τη δυτική Ευρώπη και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να κινηθεί προς ανατολικά και νότια. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το συγκεκριμένο σύστημα ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στον καιρό, καθώς συνδυάζει τα κατάλοιπα ενός τροπικού φαινομένου με την ατμοσφαιρική αστάθεια που επικρατεί ήδη στην περιοχή.

Κύμα ακραίων φαινομένων

Η πορεία του χαμηλού σηματοδοτεί την έναρξη ενός εκτεταμένου και πολυήμερου κύματος ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι η κεντρική Ευρώπη και η βόρεια Μεσόγειος, όπου αναμένονται:

Ισχυρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις

Δυνατοί άνεμοι με επικίνδυνες ριπές

Χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές

Περιστασιακοί ανεμοστρόβιλοι

Αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών σε αστικά και αγροτικά κέντρα

Συγκεκριμένα, μετά από μια περίοδο έντονης ζέστης στην Ευρώπη, το καιρικό μοτίβο γίνεται πιο δυναμικό, και οι τελευταίες μέρες του μετεωρολογικού καλοκαιριού 2025 θα φέρουν μια εκτεταμένη περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων, όπως αναφέρει η σελίδα μετεωρολογικών προβλέψεων severeweather.com.

Από το βράδυ της Τετάρτης έως το Σάββατο, προβλέπονται πολλαπλά κύματα καταιγίδων από τα βορειοανατολικά της Ισπανίας, τη νότια Γαλλία, μέχρι την Ελβετία, τη βόρεια και κεντρική Ιταλία, τις Άλπεις, την Αδριατική και τη βόρεια και δυτική Βαλκανική χερσόνησο.

Η προέλευση της ασταθούς ατμόσφαιρας

Η δημιουργία αυτού του βαθέως χαμηλού οφείλεται στο πρώην τροπικό σύστημα Έριν, τον πρώτο Κατηγορίας 5 τυφώνα της χρονιάς, που μετεξελίχθηκε σε μετατροπικό θύελλα καθώς πλησίαζε τη δυτική Ευρώπη την περασμένη Κυριακή. Παρά τη μετατροπή, το σύστημα παρέμεινε ισχυρό, προκαλώντας την απότομη ενίσχυση του ψυχρού βαρομετρικού κύματος στην ανώτερη ατμόσφαιρα, που αποτελεί την κύρια αιτία της επερχόμενης δραστηριότητας.

Η τροπική προέλευση του χαμηλού σημαίνει ότι οι αέριες μάζες φέρουν περισσότερη ενέργεια από τα κλασικά μεσογειακά ή βόρεια χαμηλά, ενισχύοντας την πιθανότητα σοβαρών καιρικών φαινομένων στην Ευρώπη.

Εκτεταμένη καταιγίδα σε βόρειο Μεσόγειο και Άλπεις

Από το βράδυ της Τετάρτης, το βαρομετρικό χαμηλό θα ενισχυθεί, αυξάνοντας τη συγκέντρωση υγρασίας και ατμοσφαιρικής αστάθειας, ιδιαίτερα στη βόρεια Ιταλία και τις Άλπεις. Την Πέμπτη, οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Ελβετία, Αυστρία και δυτική Ιταλία, και την Παρασκευή θα φτάσουν σε Σλοβενία, Κροατία και κεντρική Ιταλία. Το Σάββατο, η δραστηριότητα θα μετακινηθεί προς νότια Ιταλία και νοτιοδυτικά Βαλκάνια, πλήττοντας Κροατία, Μαυροβούνιο και Αλβανία.

Η έντονη αστάθεια, σε συνδυασμό με ισχυρούς ανώτερους ανέμους (jet stream), θα δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες για οργανωμένες καταιγίδες, συμπεριλαμβανομένων supercell με χαλάζι, δυνατούς ανέμους και περιστασιακά ανεμοστρόβιλους.

Προβλέψεις για έντονη βροχόπτωση και πλημμύρες

Οι μετεωρολογικοί χάρτες προβλέπουν συσσωρευμένη βροχόπτωση 100-200 χιλιοστών μέσα σε 72 ώρες σε περιοχές των Άλπεων και βόρειων Απεννίνων, ενώ σε ορεινές ζώνες, όπως η κοιλάδα Αόστα, το Πιεμόντε, η Λομβαρδία και η Φριούλι-Βενετία Τζούλια, τα ύψη βροχής μπορεί να ξεπεράσουν τα 300 χιλιοστά.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις παράκτιες περιοχές της Λιγουρίας και της Τοσκάνης, όπου οι καταιγίδες θα φέρουν έντονη βροχόπτωση, πλημμυρικά φαινόμενα και πιθανά υδροστρόβιλους.

Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

Η Ελλάδα επηρεάζεται άμεσα από την επέκταση του χαμηλού προς νοτιοανατολικά Βαλκάνια και τη βόρεια Μεσόγειο. Από Παρασκευή έως Σάββατο, αναμένονται ισχυρές καταιγίδες στην ηπειρωτική χώρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, αλλά και σε περιοχές της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Ηπείρου. Οι προγνώσεις κάνουν λόγο για υψηλά ύψη βροχής, πιθανότητα πλημμυρών και έντονα φαινόμενα σε ορεινές και παράκτιες ζώνες.

Μετά το πέρασμα αυτού του βαθέως χαμηλού, αναμένεται σύντομη βελτίωση μέχρι τη Δευτέρα. Ωστόσο, οι προγνώσεις δείχνουν ότι ένα νέο βαρομετρικό σύστημα θα ακολουθήσει περίπου στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, φέρνοντας εκ νέου έντονα φαινόμενα στη βόρεια Μεσόγειο και τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

