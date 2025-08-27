Καιρός - «Καμπανάκι» Κολυδά: Ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες

Μέσω ανάρτησης στα social media ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς εξηγεί πώς θα είναι ο καιρός μέσα στις επόμενες ημέρες, επισημαίνοντας ότι η θερμοκρασία αναμένεται να είναι 4-6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, χωρίς ωστόσο να κάνει λόγο για ακραίες ζέστες.

Ο Θεόδωρος Κολυδάς αναφέρει πως «την περασμένη εβδομάδα γράφτηκαν πολλά για «καύσωνα» στα τέλη του μήνα. Εμείς μιλήσαμε απλώς για μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, κάτι που τελικά επιβεβαιώνεται».

Αμέσως μετά, συμπληρώνει πως «στην αρχή του Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία κινείται 4–6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, χωρίς όμως να μιλάμε για ακραίες ζέστες. Μην παρασύρεστε από εντυπωσιακούς τίτλους εμείς σας παρουσιάζουμε πάντα τεκμηριωμένα στοιχεία».

Κλείνοντας, υπογραμμίζει πως «οι βροχοπτώσεις δυστυχώς δεν εμφανίζονται στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».

Δείτε την ανάρτηση του Θεόδωρου Κολυδά για τον καιρό των επόμενων ημερών

