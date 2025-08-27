Καιρός: Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο - Τι προβλέπουν οι Ιταλοί για τον Σεπτέμβριο

Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει, ενισχύοντας την καλοκαιρινή αίσθηση, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ, κυρίως στα νοτιοανατολικά τμήματα. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις.

Μικρές πιθανότητες βροχής θα υπάρξουν μόνο σε ορεινές περιοχές της νότιας ηπειρωτικής χώρας, με τοπικούς όμβρους που δεν αναμένεται να επηρεάσουν τον γενικό χαρακτήρα του καιρού.

Σταθερότητα μέχρι το τέλος του Αυγούστου

Το μελτέμι θα συνεχίσει να επηρεάζει τον καιρό και τις επόμενες ημέρες, χαρίζοντας δροσιά και διατηρώντας τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα. Το σκηνικό δεν θα αλλάξει σημαντικά: έντονη ηλιοφάνεια, σταθερές καιρικές συνθήκες και μόνο κάποιες παροδικές μπόρες στα ορεινά θα σπάνε τη μονοτονία.

Παρά τους ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε κανονικά επίπεδα, προσφέροντας ιδανικό καιρό τόσο σε όσους βρίσκονται σε διακοπές, όσο και σε εκείνους που έχουν επιστρέψει στις πόλεις.

Αναλυτική πρόγνωση

Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Προοδευτικά οι νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν δίνοντας από το μεσημέρι και μετά τοπικούς όμβρους σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου και πιθανώς της Κεντρικής Στερεάς.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 31-33, στη Θεσσαλία από 17 έως 32-34, στην Ήπειρο από 16 έως 30-31 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 32-34, στα Επτάνησα από 18 έως 31-32, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 29-30 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο βορειοδυτικοί με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31-32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29-30 βαθμούς.

Τι προβλέπουν οι Ιταλοί από Σεπτέμβριο

Οι μετεωρολόγοι του IL Meteo μεταφέρουν τις τελευταίες εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων Καιρού (ECMWF) και προειδοποιούν για έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά οι Ιταλοί ειδικοί, η Ελλάδα θα παραμείνει εκτός της βαριάς κακοκαιρίας και θα απολαύσει υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις τους, ενώ η βόρεια Ιταλία θα δεχθεί διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά που θα φέρουν καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας, η Ελλάδα θα βρίσκεται στο θερμό μέτωπο. Αυτό σημαίνει ότι τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου θα επικρατήσει ζέστη και σχετικά σταθερός καιρός, με διαστήματα ηλιοφάνειας και μόνο μικρές πιθανότητες για σύντομες βροχές.

Οι Ιταλοί μετεωρολόγοι εξηγούν ότι ο «δίαυλος κακοκαιρίας», που ξεκινά από τη βόρεια Ευρώπη και εκτείνεται έως τη Μεσόγειο, θα περιορίσει τα επεισόδια βροχών πάνω από την Ελλάδα. Αντίθετα, η χώρα μας θα επηρεαστεί θετικά από τις υψηλές πιέσεις που προστατεύουν τον καιρό, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν πάνω από τον μέσο όρο για την εποχή, δίνοντας μια αίσθηση «συνέχειας του καλοκαιριού».

Οι Ιταλοί επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι οι διαδοχικές κακοκαιρίες στην Ιταλία θα φρενάρουν πάνω από τη χώρα τους, αφήνοντας την Ελλάδα σε μια «ζώνη άνετου καιρού». Έτσι, οι Έλληνες πολίτες θα απολαύσουν ηλιόλουστες μέρες, ιδανικές για δραστηριότητες στην ύπαιθρο και παραλίες, ενώ οι γείτονες θα αντιμετωπίζουν έντονες βροχοπτώσεις, πτώση θερμοκρασιών και καταιγίδες.

Παράλληλα, οι Ιταλοί μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν ότι μετά την περίοδο αστάθειας στην Ιταλία, η επιστροφή του αφρικανικού αντικυκλώνα θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη ζέστη και την ηλιοφάνεια στην Ελλάδα, χωρίς όμως υπερβολές, κυρίως στις βόρειες περιοχές. Αυτή η εξέλιξη θυμίζει τη λεγόμενη «Σεπτεμβριάτικη Καλοκαιρία», την παραδοσιακή περίοδο ευχάριστου καιρού που εμφανίζεται στο μεταίχμιο ανάμεσα στο καλοκαίρι και το φθινόπωρο.

Συνολικά, σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους, ενώ η Ιταλία θα ζήσει ένα δυναμικό ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου με βροχές και καταιγίδες, η Ελλάδα θα παραμείνει σε ζεστά και ήπια καιρικά πλαίσια, προσφέροντας στους κατοίκους την ευκαιρία να απολαύσουν τις πρώτες μέρες του μήνα σε συνθήκες σχετικής καλοκαιρίας.

