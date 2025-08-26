Καιρός: Επιστρέφει ο αφρικανικός αντικυκλώνας τον Σεπτέμβριο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Τι προβλέπουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι για τη χώρα μας

Οι μετεωρολόγοι του IL Meteo μεταφέρουν τις τελευταίες εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων Καιρού (ECMWF) και προειδοποιούν για έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά οι Ιταλοί ειδικοί, η Ελλάδα θα παραμείνει εκτός της βαριάς κακοκαιρίας και θα απολαύσει υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις τους, ενώ η βόρεια Ιταλία θα δεχθεί διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά που θα φέρουν καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας, η Ελλάδα θα βρίσκεται στο θερμό μέτωπο. Αυτό σημαίνει ότι τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου θα επικρατήσει ζέστη και σχετικά σταθερός καιρός, με διαστήματα ηλιοφάνειας και μόνο μικρές πιθανότητες για σύντομες βροχές.

Οι Ιταλοί μετεωρολόγοι εξηγούν ότι ο «δίαυλος κακοκαιρίας», που ξεκινά από τη βόρεια Ευρώπη και εκτείνεται έως τη Μεσόγειο, θα περιορίσει τα επεισόδια βροχών πάνω από την Ελλάδα. Αντίθετα, η χώρα μας θα επηρεαστεί θετικά από τις υψηλές πιέσεις που προστατεύουν τον καιρό, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν πάνω από τον μέσο όρο για την εποχή, δίνοντας μια αίσθηση «συνέχειας του καλοκαιριού».

Οι Ιταλοί επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι οι διαδοχικές κακοκαιρίες στην Ιταλία θα φρενάρουν πάνω από τη χώρα τους, αφήνοντας την Ελλάδα σε μια «ζώνη άνετου καιρού». Έτσι, οι Έλληνες πολίτες θα απολαύσουν ηλιόλουστες μέρες, ιδανικές για δραστηριότητες στην ύπαιθρο και παραλίες, ενώ οι γείτονες θα αντιμετωπίζουν έντονες βροχοπτώσεις, πτώση θερμοκρασιών και καταιγίδες.

Παράλληλα, οι Ιταλοί μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν ότι μετά την περίοδο αστάθειας στην Ιταλία, η επιστροφή του αφρικανικού αντικυκλώνα θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη ζέστη και την ηλιοφάνεια στην Ελλάδα, χωρίς όμως υπερβολές, κυρίως στις βόρειες περιοχές. Αυτή η εξέλιξη θυμίζει τη λεγόμενη «Σεπτεμβριάτικη Καλοκαιρία», την παραδοσιακή περίοδο ευχάριστου καιρού που εμφανίζεται στο μεταίχμιο ανάμεσα στο καλοκαίρι και το φθινόπωρο.

Συνολικά, σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους, ενώ η Ιταλία θα ζήσει ένα δυναμικό ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου με βροχές και καταιγίδες, η Ελλάδα θα παραμείνει σε ζεστά και ήπια καιρικά πλαίσια, προσφέροντας στους κατοίκους την ευκαιρία να απολαύσουν τις πρώτες μέρες του μήνα σε συνθήκες σχετικής καλοκαιρίας.

