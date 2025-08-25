Καιρός: Οι προβλέψεις του ChatGPT για τον φετινό χειμώνα δεν είναι ευχάριστες

Ο χειμώνας του 2026 φαίνεται πως θα είναι ιδιαίτερα σκληρός, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ειδικών αλλά και την ανάλυση του ChatGPT, που επεξεργάστηκε διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα και τάσεις μακροπρόθεσμης πρόγνωσης.

Το ChatGPT δίνει έμφαση στην επανεμφάνιση των φαινομένων Ελ Νίνιο και Λα Νίνια, τα οποία, όπως αναλύει, μπορούν να επηρεάσουν δραματικά το κλίμα της Ευρώπης. Παράλληλα, τονίζει την πιθανότητα ξαφνικής στρατοσφαιρικής θέρμανσης, η οποία, σύμφωνα με το ίδιο, ενδέχεται να ανατρέψει τα συνηθισμένα κυκλώματα των ανέμων, οδηγώντας σε παρατεταμένο ψύχος.

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει το ChatGPT είναι η σημασία των jet streams. Οι γνωστοί «αεροχείμαρροι», όπως επισημαίνει το σύστημα, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο αν ο χειμώνας θα είναι βαρύς ή πιο ήπιος. Η ανάλυση του ChatGPT δείχνει πως φέτος οι jet streams ευνοούν συχνές χιονοπτώσεις, κυρίως στα Βαλκάνια και στη Νοτιοδυτική Ευρώπη — δηλαδή Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία — ενώ υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστούν ακόμη και περιοχές της Βόρειας Αφρικής.

Το ChatGPT επισημαίνει επίσης ότι η αυξημένη δραστηριότητα τυφώνων στον Ατλαντικό κατά το φθινόπωρο θα μπορούσε να έχει έντονο αντίκτυπο στον ευρωπαϊκό χειμώνα. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, το φαινόμενο αυτό μπορεί να ενισχύσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

Συνολικά, τόσο οι επιστήμονες όσο και το ChatGPT συγκλίνουν στο ότι ο χειμώνας του 2026 δεν θα μοιάζει με τους προηγούμενους: θα είναι πιο βαρύς, πιο απαιτητικός και με ιδιαίτερη επίδραση στην Ανατολική Μεσόγειο.

