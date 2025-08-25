Καιρός: Από τον ήλιο στις... μπόρες – Πού θα ξεσπάσουν το απόγευμα τα φαινόμενα

«Σκωτσέζικο ντους» από τον καιρό για ακόμη μία φορά

Καιρός: Από τον ήλιο στις... μπόρες – Πού θα ξεσπάσουν το απόγευμα τα φαινόμενα
ΚΑΙΡΟΣ
Ηλιοφάνεια και μπόρες το απόγευμα στα Ηπειρωτικά αναμένουμε σήμερα με τα μελτέμια στο Αιγαίο να κυριαρχούν και τον υδράργυρο να αγγίζει τους 32 με 34 βαθμούς.

Οι βροχές θα είναι λίγες, θα υπάρξει μια αστάθεια ειδικά σήμερα αλλά και αύριο κατά κανόνα σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Η θερμοκρασία θα αγγίζει τους 32- 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ περισσότερη ζεστή θα δούμε σύμφωνα με τον μετεωρόλογο, Κλέαρχο Μαρουσάκη, την επόμενη εβδομάδα. Η ξηρασία σύμφωνα με τον ίδιο θα παραμείνει.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, το μεσημέρι – απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 και το βράδυ στα ανατολικά ανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό στα ορεινά να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το μεσημέρι στα νότια 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

