Καιρός: Πού θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες σήμερα

Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Στα περισσότερα ηπειρωτικά θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, ενώ στα ορεινά της Μακεδονίας δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στα δυτικά θα φτάνουν τα 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο θα ενισχυθούν τοπικά έως και 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 31 με 32 βαθμούς.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, το μεσημέρι – απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 και το βράδυ στα ανατολικά ανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό στα ορεινά να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το μεσημέρι στα νότια 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

