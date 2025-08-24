Καιρός: Βροχές... αγνοούνται - Πότε έρχεται η πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία στην Ελλάδα

Ισχυρές κακοκαιρίες «χτυπούν» διαδοχικά τη Δυτική Ευρώπη, με βαρομετρικά χαμηλά – τέρατα από τον Ατλαντικό να φτάνουν μέχρι και την Ιταλία, χωρίς όμως να καταφέρνουν να περάσουν στη χώρα μας.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του ευρωπαϊκού μοντέλου δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας: για τις επόμενες δέκα ημέρες δεν φαίνεται στον ορίζοντα οργανωμένη κακοκαιρία για την Ελλάδα. Ο καιρός θα παραμείνει σε γενικές γραμμές ήπιος, παρά τις τοπικές μεταβολές.

Ωστόσο, η πρώτη τάση για ουσιαστική αλλαγή αρχίζει να ξεπροβάλλει στον χάρτη από τις 7 Σεπτεμβρίου και μετά, οπότε και αυξάνονται οι πιθανότητες να δούμε τα πρώτα φθινοπωρινά φαινόμενα στη χώρα μας.

Μέχρι τότε, η αναμονή συνεχίζεται, με την Ελλάδα να παραμένει στο «παράθυρο» των μεγάλων συστημάτων που πλήττουν την υπόλοιπη Ευρώπη.

