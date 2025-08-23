Καιρός: Συνεχίζονται τα «35άρια», επιστρέφουν τα μελτέμια – Πότε θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας
Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό, έως την ερχόμενη Πέμπτη (28/08)
Με θερμοκρασίες φυσιολογικές για την εποχή θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, με τον υδράργυρο, ωστόσο, να σημειώνει ξανά αισθητή άνοδο από την Πέμπτη (28/08), σύμφωνα με σημερινή ανάρτηση του μετεωρολόγου, Θοδωρή Κολυδά.
Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «την Κυριακή δεν θα ξεπεράσουμε στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Μικρή περαιτέρω πτώση αναμένεται τη Δευτέρα, ενώ άνοδος της θερμοκρασίας θα σημειωθεί από την Πέμπτη».
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.
Στην Αττική, προβλέπεται ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν παροδικές νεφώσεις και πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.