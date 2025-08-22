Καιρός: Με αυτές τις θερμοκρασίες θα τελειώσει ο Αύγουστος - Πότε υποχωρεί ο καύσωνας

Η νέα πρόγνωση της μετεωρολόγου, Αναστασίας Τυράσκη, για τον καιρό 

Καιρός: Με αυτές τις θερμοκρασίες θα τελειώσει ο Αύγουστος - Πότε υποχωρεί ο καύσωνας

Με τι καιρό θα κλείσει ο Αύγουστος 

Με απόλυτο σύμμαχο τον καλό καιρό φεύγουν για τις διακοπές τους και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου.

Ο καύσωνας, πάντως, θα είναι σύντομος με τα μελτέμια να επιστρέφουν από το Σάββατο. Τις επόμενες μέρες οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν πτώση.

Όπως αναφέρει στην πρόγνωσή της για τον καιρό η μετεωρολόγος, Αναστασία Τυράσκη, «το Σάββατο οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς, οπότε θα αρχίσει να πέφτει και η θερμοκρασία. Πιο ψυχρές αέριες μάζες θα μετακινηθούν προς τη χώρα μας.

Την Κυριακή οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βόρειους και φτάσουν τα 6 και τα 7 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο, οπότε η θερμή εισβολή θα τελειώσει και θα επανέλθουμε στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Την επόμενη εβδομάδα, θα είναι ημέρες με ενισχυμένο μελτέμι στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε κανονικά επίπεδα με 34 βαθμούς οι μέγιστες τιμές», ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ.

