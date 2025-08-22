Καιρός: Κορύφωση του καύσωνα σήμερα - Πού θα χτυπήσουν τα 40άρια

Η θερμοκρασία θα πλησιάσει υψηλές τιμές για την εποχή τιμές στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου από τη Λαμία και νοτιότερα

INTIME NEWS
Το νέο κύμα καύσωνα κορυφώνεται σήμερα, με τον καιρό να καταγράφει υψηλότερες θερμοκρασίες να σημειώνονται κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, καθιστώντας τη μέρα ιδιαίτερα δύσκολη για κατοίκους και επισκέπτες σε Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις. Από αύριο, σύμφωνα με την ΕΜΥ, η ζέστη θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί.

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές, με έντονη ηλιοφάνεια στη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ, χωρίς όμως να μετριάζουν ιδιαίτερα τη θερμική δυσφορία που αναμένεται στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η θερμοκρασία θα πλησιάσει υψηλές τιμές για την εποχή τιμές στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου από τη Λαμία και νοτιότερα, στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα φτάσει μέχρι 40, ίσως τοπικά και 41 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται θερμοκρασίες κοντά στους 35-37 βαθμούς και στην Κρήτη θα πλησιάσει τους 38 το μεσημέρι.

Βροχές και καταιγίδες

Στο βόρειο Ιόνιο η ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι, νεφώσεις και τοπικές βροχές θα επηρεάσουν τμήματα της Ηπείρου, της δυτικής και της κεντρικής Μακεδονίας. Το φαινόμενο θα παρουσιάσει ύφεση προς το βράδυ, αφήνοντας αίθριο ουρανό για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Αναλυτική πρόγνωση

Σήμερα, ο καιρός θα είναι αίθριος με νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στο Βόρειο Ιόνιο τις πρωινές ώρες και πιθανώς τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά Αφρικανικής σκόνης κυρίως στην Πελοπόννησο, τη Στερεά και την Κρήτη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 37, στη Θεσσαλία από 20 έως 39, στην Ήπειρο από 19 έως 34, στη Στερεά από 20 έως 36 στην Εύβοια τοπικά 40 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 21 έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 36, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 19 έως 34, στη Ρόδο από 24 έως 36 και στην Κρήτη από 21 έως 37 τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου, προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, με ενίσχυση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς.

