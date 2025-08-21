Καιρός: Καύσωνας εξπρές από αύριο στη χώρα - Πόσο θα κρατήσει - Που θα κάνει 40αρια

Ο καιρός στη χώρα μας πρόκειται να παρουσιάσει απότομη αλλαγή τις επόμενες 24 ώρες, καθώς αναμένεται να χτυπήσει η Ελλάδα το τελευταίο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά από την Πέμπτη, φτάνοντας έως και τους 37°C σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Χριστίνας Ρήγου, η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται την Παρασκευή, όταν οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 40°C με 41°C.

Ποιες περιοχές θα πληγούν περισσότερο

Τα υψηλότερα επίπεδα ζέστης θα καταγραφούν σε:

Φθιώτιδα

Βοιωτία

Αττική

Αργολίδα

Αρκαδία

Λακωνία

Οι περιοχές αυτές θα βρεθούν στο επίκεντρο του καύσωνα, με θερμοκρασίες που θα δοκιμάσουν τα όρια αντοχής των κατοίκων.

Πότε θα υποχωρήσει η ζέστη

Παρά τη σφοδρότητα του φαινομένου, το κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει για λίγο. Από το Σάββατο η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να πέφτει, καθιστώντας τη νέα θερμή εισβολή βραχύβια.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι αυτή θα είναι η τελευταία σοβαρή δοκιμασία ζέστης πριν την οριστική αλλαγή του καιρού προς πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά.

Σε αυξημένη ετοιμότητα την Παρασκευή όλος ο κρατικός μηχανισμός λόγω καύσωνα

Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για την Παρασκευή (21/08), ο Υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης έδωσε εντολή για αυξημένη ετοιμότητα σε όλο τον κρατικό μηχανισμό στις περιοχές κατηγορίας κινδύνου 4.

Οι εν λόγω περιοχές περιλαμβάνουν τις Περιφέρειες Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας), Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας), Αττικής (συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων), Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας), Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας) και Κρήτης (ΠΕ Χανίων).

Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για δείκτη επικινδυνότητας 4, με πρόσθετα μέτρα όπως εναέρια επιτήρηση, μεταστάθμευση ελικοπτέρου με ομάδα Δασοκομάντος στα Κύθηρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων με διασπορά στελεχών του επιτελείου, διπλασιασμός των περιπόλων και ανάπτυξη μηχανημάτων έργου των Ενόπλων Δυνάμεων.