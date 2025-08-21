Καιρός: Η πρόβλεψη του Λευτέρη Σούσου μέχρι τέλος του μήνα - Η πρώτη τάση για Σεπτέμβρη

Πώς θα κυλήσει ο υπόλοιπος Αύγουστος

Η Ελλάδα συνεχίζει να ζει καλοκαιρινές μέρες, με ηλιοφάνεια να επικρατεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας και υψηλές θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τοπικά ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Μικρές τοπικές βροχές θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοδυτικά και τα ορεινά, χωρίς να επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Όπως επισημαίνει ο προγνώστης Λευτέρης Σούσος, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν πρόσκαιρα στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.

Τα νησιά του Αιγαίου και η νότια Κρήτη θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν ηλιοφάνεια, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Αναλυτικά η πρόγνωση από τον προγνώστη Λευτέρη Σούσο έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(22/8): Στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένονται καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα τοπικά αυξημένες στα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα της χώρας και θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές αρχικά από το πρωί στο βόρειο Ιόνιο αλλά θα σταματήσουν προς το μεσημέρι, ενώ από το πρωί θα επηρεάζουν διάσπαρτα και την Ήπειρο με βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα δεν αναμένεται κάποια μεταβολή. Οι άνεμοι από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις φτάνοντας τα 3-5bf και τοπικά στα κεντρικά και νότια τοπικά μέχρι 6bf. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες(νωρίς το ξημέρωμα) σε μικρή άνοδο φτάνοντας τους 22 με 25 βαθμούς(οι υψηλότερες τιμές υπολογίζονται στα ανατολικά ηπειρωτικά), ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα σημειώσουν οι ελάχιστες μεταβολή. Οι μέγιστες τιμές το μεσημέρι θα βρεθούν σε υψηλά επίπεδα για την εποχή κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά(λόγω των δυτικών νοτιοδυτικών ανέμων) φτάνοντας το θερμόμετρο τους 36-38 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά σε ευπαθείς κλειστές περιοχές και κάμπους ακόμα και τους 39 με 40 βαθμούς. Στην δυτική βορειοδυτική χώρα δεν αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες με τον υδράργυρο να φτάνει τους 32 με 34 βαθμούς. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τη Κρήτη, και τοπικά στη Ρόδο η μέγιστη τιμή θα φτάσει τους 33-35 και τοπικά μέχρι τους 36 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29-31 βαθμούς.

ΣΑΒΒΑΤΟ(23/8): Ηλιοφάνεια και με καλές καιρικές συνθήκες σχεδόν παντού. Προς τις θερμές ώρες(μεσημέρι – απόγευμα) θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες διάσπαρτες νεφώσεις στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν όμβροι μικρής έντασης και διάρκειας σε ορεινές κυρίως περιοχές της βόρειας χώρας. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα γυρίσουν βόρειοι βορειοδυτικοί φτάνοντας τα 3-5bf και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες δεν θα σημειώσουν μεταβολή, ενώ οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες(οι μέγιστες τιμές) θα σημειώσουν μικρή πτώση λόγω των βοριάδων που θα εισέλθουν στη χώρα και με τον υδράργυρο να βρίσκεται στους 35 με 36 στα ανατολικά ηπειρωτικά αλλά στα δυτικά ηπειρωτικά δεν θα σημειώσουν ιδιαίτερη μεταβολή οι θερμοκρασίες και θα φτάνουν τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 με 31 βαθμούς, με εξαίρεση τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, Ρόδο και τη νότια Κρήτη όπου θα φτάσουμε τους 34-35 βαθμούς τοπικά.

ΚΥΡΙΑΚΗ(24/8): Ηλιοφάνεια στη χώρα, με λίγες τοπικές διάσπαρτες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά της Πελοποννήσου, της Στερεάς, της Αττικής, της Εύβοιας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Μακεδονίας και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι μικρής διάρκειας και έντασης στα ορεινά κυρίως τμήματα. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι στα δυτικά αλλά και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις στα 3-5b και τοπικά στο Αιγαίο έως 6bf, ενώ στο ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο(νησιά ανατολικού Αιγαίου, νοτιοανατολικές Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) αλλά και η Κρήτη(ανατολική και νότια κυρίως) τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα από μεταβλητές διευθύνσεις στα 3-4bf. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες(νωρίς το ξημέρωμα) θα φτάσουν στους 21 με 24 βαθμούς στις περισσότερες πεδινές/παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και στα νησιωτικά. Οι μέγιστες θερμοκρασίες(το μεσημέρι) θα φτάσουν στα ηπειρωτικά στους 32-34 βαθμούς. Στις παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και στα νησιωτικά η μέγιστη τιμή θα είναι περίπου 2-4 βαθμούς χαμηλότερη σε σχέση με τις περιοχές που βρίσκονται μακριά από την θάλασσα.

ΔΕΥΤΕΡΑ(25/8): Εξακολουθούν οι καλοκαιρινές συνθήκες σε όλη τη χώρα. Προς τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες διάσπαρτες νεφώσεις στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά κυρίως της δυτικής Πελοποννήσου, της κεντροδυτικής Στερεάς, της Ηπείρου, της δυτικής και βόρειας Θεσσαλίας αλλά και της Μακεδονίας(κυρίως δυτική και κεντρική Μακεδονία) και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι μικρής έντασης και διάρκειας σε ορεινά τμήματα. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο και στα υπόλοιπα δυτικά αγγίζοντας τα 3-5bf. Στο Αιγαίο και στα υπόλοιπα ανατολικά τμήματα παραμένουν και εκεί οι βοριάδες αγγίζοντας τα 4-6 και στο ανατολικό, κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά μέχρι 7bf. Στην περιοχή των νοτιοανατολικών Κυκλάδων, στα Δωδεκάνησα και στην ανατολική και νότια Κρήτη οι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω αγγίζοντας τοπικά μέχρι 8bf. Στην υπόλοιπη χώρα από μεταβλητές διευθύνσεις στα 3-4bf. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες(νωρίς το ξημέρωμα) υπολογίζονται γύρω στους 21-23 βαθμούς. Οι μέγιστες θερμοκρασίες(το μεσημέρι) θα φτάσουν στα ηπειρωτικά στους 32-34 βαθμούς, ενώ σε παραθαλάσσιες περιοχές και νησιωτικά ο υδράργυρος θα είναι περίπου 2-4 βαθμούς χαμηλότερος σε σχέση με τα ηπειρωτικά.

ΤΡΙΤΗ(26/8): Ηλιοφάνεια και με λίγες διάσπαρτες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρων όμβρων μικρής έντασης στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο και τα δυτικά φτάνοντας τα 3-4 και τοπικά στο Ιόνιο τα 5bf. Οι άνεμοι στα ανατολικά και το Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις φτάνοντας 4-6bf και στο ανατολικό, κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά μέχρι 7bf, ενώ στην ανατολική και νότια Κρήτη τοπικά μέχρι 8bf. Στην υπόλοιπη χώρα από μεταβλητές διευθύνσεις φτάνοντας στα 3-4bf. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες(νωρίς το ξημέρωμα) θα φτάσουν στους 21 με 23 βαθμούς στις περισσότερες πεδινές/παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και στα νησιωτικά. Οι μέγιστες θερμοκρασίες(το μεσημέρι) θα φτάσουν στα ηπειρωτικά στους 32-34 βαθμούς, ενώ τοπικά σε κλειστούς ευπαθείς κάμπους και στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά μέχρι τους 35 βαθμούς. Σε παραθαλάσσιες περιοχές και νησιωτικά ο υδράργυρος θα είναι περίπου 2-4 βαθμούς χαμηλότερος σε σχέση με τα ηπειρωτικά.

ΤΕΤΑΡΤΗ(27/8): Γενικά καλές καιρικές συνθήκες στη χώρα. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν διάσπαρτες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι μικρής έντασης και διάρκειας κυρίως σε ορεινά τμήματα. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι στα δυτικά και το Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις φτάνοντας τα 3-4bf και τοπικά στο Ιόνιο μέχρι 5bf, ενώ στα ανατολικά και το Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ενισχυμένοι στα 4-6bf και τοπικά στο ανατολικό κεντρικό και νότιο Αιγαίο μέχρι 7bf. Στην περιοχή της νότιας Κρήτης, των νοτιοανατολικών Κυκλάδων και των βόρειων Δωδεκανήσων τοπικά οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8bf. Στην υπόλοιπη χώρα από μεταβλητές διευθύνσεις στα 3-4bf. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες(νωρίς το ξημέρωμα) θα φτάσουν στους 21 με 23 βαθμούς στις περισσότερες πεδινές/παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και στα νησιωτικά. Οι μέγιστες θερμοκρασίες το μεσημέρι θα φτάσουν στα ηπειρωτικά στους 2-4 βαθμούς, ενώ τοπικά σε κλειστούς ευπαθείς κάμπους και στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά μέχρι τους 35 βαθμούς. Σε παραθαλάσσιες περιοχές και νησιωτικά ο υδράργυρος θα είναι περίπου 2-4 βαθμούς χαμηλότερος σε σχέση με τα ηπειρωτικά.

Την Πέμπτη(28/8) και μέχρι το Σάββατο(30/8) το μελτέμι στο Αιγαίο και στα ανατολικά θα διατηρηθεί με αυξομειώσεις και με τάση εξασθένησης προς τα τέλη του μήνα, ωστόσο από πλευράς βροχών δεν αναμένεται κάτι το αξιόλογο ακόμα. Πιθανότητα για περιορισμένη αστάθεια θα έχουν πρόσκαιρα τα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία θα αρχίζει να ανεβαίνει όσο θα βαδίζουμε προς τα τέλη του μήνα αρχικά από τα δυτικά και στη συνέχεια και στην υπόλοιπη χώρα.

Η πιθανή η τάση του καιρού είναι να κλείνει ο Αύγουστος με υψηλές θερμοκρασίες για να πάμε προς αρχές Σεπτεμβρίου σε πτώση σταδιακή(θερμοκρασιακά σκαμπανεβάσματα δηλαδή).

