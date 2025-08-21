Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

Το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο ανανέωσε τα δεδομένα του το βράδυ της Κυριακής και εξακολουθεί να δείχνει ότι ο τυφώνας Εριν, πλέον ως απλή τροπική καταιγίδα, θα καταφέρει μέσα στην επόμενη εβδομάδα να φτάσει στη βόρεια Ευρώπη, φέρνοντας ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους κυρίως στη Βρετανία.

Οι Ιταλοί μετεωρολόγοι συνεχίζουν την πλήρη ανάλυση της εξέλιξης.

Μέχρι τότε, η Ιταλία θα βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων καιρικών φαινομένων, κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ η Ελλάδα θα παραμείνει σχεδόν ανεπηρέαστη, με λίγα τοπικά φαινόμενα να αναμένονται μόνο στα βορειοδυτικά την Παρασκευή.

Δείτε καρέ καρέ την πορεία των βαρομετρικών χαμηλών και κυρίως τη διέλευση της κακοκαιρίας – τέρας στη δυτική και βορειοδυτική Ευρώπη.

«Κλείδωσε» ο αυγουστιάτικος καύσωνας

Παράλληλα, απότομη αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας τα επόμενα 24ωρα, καθώς αναμένεται να πλήξει την Ελλάδα το τελευταίο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά από την Πέμπτη, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 37°C σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Χριστίνας Ρήγου, η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται την Παρασκευή, όταν οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 40°C με 41°C.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

Τα υψηλότερα επίπεδα ζέστης θα καταγραφούν σε:

Φθιώτιδα

Βοιωτία

Αττική

Αργολίδα

Αρκαδία

Λακωνία

Οι περιοχές αυτές θα βρεθούν στο επίκεντρο του καύσωνα, με θερμοκρασίες που θα πιέσουν τα όρια αντοχής των κατοίκων.

Πότε θα υποχωρήσει η ζέστη

Παρά την ένταση του φαινομένου, το κύμα καύσωνα αναμένεται να έχει μικρή διάρκεια. Από το Σάββατο θα σημειωθεί σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, γεγονός που καθιστά τη νέα θερμή εισβολή βραχύβια.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι αυτή θα είναι η τελευταία σοβαρή δοκιμασία ζέστης πριν την οριστική αλλαγή του καιρού προς πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά.

