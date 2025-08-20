Καιρός: Προ των πυλών ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Πού θα δούμε 42αρια

Απότομη αλλαγή του καιρού θα βιώσει η χώρα μας τα επόμενα 24ωρα, καθώς προ των πυλών έρχεται το τελευταίο κύμα καύσωνα.

Από την Πέμπτη θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία σταδιακά σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως 37°C. Μάλιστα σύμφωνα με την Χριστίνα Ρήγου θα σημειωθεί κορύφωση της ζέστης με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40°C – 41°C.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν σε Φθιώτιδα, Βοιωτία, Αττική, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία.

Από το Σάββατο ωστόσο θα παρατηρηθεί σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας καθιστώντας το τελευταίο κύμα καύσωνα βραχύβιο.