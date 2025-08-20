Καιρός: Προ των πυλών ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Πού θα δούμε 42αρια
Πόσες ημέρες θα διαρκέσει το τελευταίο φετινό κύμα καύσωνα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Απότομη αλλαγή του καιρού θα βιώσει η χώρα μας τα επόμενα 24ωρα, καθώς προ των πυλών έρχεται το τελευταίο κύμα καύσωνα.
Από την Πέμπτη θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία σταδιακά σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως 37°C. Μάλιστα σύμφωνα με την Χριστίνα Ρήγου θα σημειωθεί κορύφωση της ζέστης με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40°C – 41°C.
Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν σε Φθιώτιδα, Βοιωτία, Αττική, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία.
Από το Σάββατο ωστόσο θα παρατηρηθεί σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας καθιστώντας το τελευταίο κύμα καύσωνα βραχύβιο.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός στην Αγία Παρασκευή για εξαφάνιση 13χρονης
21:08 ∙ LIFESTYLE
Δούκισσα Νομικού: Έκανε πρώτη φορά rafting με τα παιδιά της στην Αμερική
21:05 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Στο Telekom Center Athens ο Καραλής, αποθεώθηκε από τον κόσμο
19:00 ∙ ΕΘΝΙΚΑ
Σαν σήμερα, η πιο ηρωική μάχη όλων των εποχών
23:47 ∙ LIFESTYLE