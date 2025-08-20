Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

Το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο επιμένει στο σενάριο που θέλει το καλοκαίρι να αποχαιρετά με καύσωνα και τον Σεπτέμβριο να κάνει… πρεμιέρα με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, πολύ θερμές αέριες μάζες αναμένεται να κινηθούν προς τη χώρα μας το διάστημα 30 Αυγούστου – 4 Σεπτεμβρίου, ανεβάζοντας τον υδράργυρο κοντά ή και πάνω από τους 40 βαθμούς.

Αν επαληθευτεί η πρόγνωση, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με συνθήκες μίνι καύσωνα στο φινάλε του καλοκαιριού.

Ωστόσο, επειδή βρισκόμαστε ακόμη δέκα ημέρες μακριά, απαιτείται αναμονή ώστε να «κλειδώσουν» τα προγνωστικά δεδομένα μετά το Σαββατοκύριακο.

Έτσι θα κυλήσει ο Σεπτέμβριος στην Ελλάδα

σταθής αρχή και πιθανή επιστροφή του καλοκαιριού στην Ελλάδα βλέπουν τα καιρικά προγνωστικά μοντέλα για τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αναμένονται ασταθείς καιρικές συνθήκες κατά το πρώτο δεκαήμερο του μήνα, με πιθανές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα στις κεντρικές και βόρειες περιοχές.

Αυτές οι εκτιμήσεις βασίζονται σε δεδομένα από διεθνείς μετεωρολογικές υπηρεσίες και κέντρα πρόγνωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων (ECMWF) και το Ιταλικό Μετεωρολογικό Σώμα (Servizio Meteorologico).

Η αιτία αυτών των καιρικών φαινομένων εντοπίζεται σε διαταραχές της ατμόσφαιρας που κατεβαίνουν από τη Βόρεια Ευρώπη και επηρεάζουν τη Μεσόγειο, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για έντονα φαινόμενα. Όπως συμβαίνει συχνά στα τέλη του καλοκαιριού, τα φαινόμενα θα είναι σύντομα αλλά έντονα, με βροχοπτώσεις που διαρκούν λίγες ώρες πριν ξαναβγεί ο ήλιος.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να πέσουν κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στις κεντρικές και βόρειες περιοχές, ενώ στα νότια και τα νησιά η ζέστη θα παραμείνει σχετικά ήπια.

Στο δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου, υπάρχει πιθανότητα επαναφοράς πιο σταθερού και ζεστού καιρού. Ο αφρικανικός αντικυκλώνας θα μπορούσε να επεκταθεί ξανά προς τη Μεσόγειο, φέρνοντας ήλιο και ήπιες θερμοκρασίες, θυμίζοντας το παραδοσιακό «καλοκαίρι του Σεπτεμβρίου».

Για παράδειγμα, στην Αθήνα, οι πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου αναμένονται με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες γύρω στους 35°C, ενώ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ενδέχεται να υπάρξουν λίγες μπόρες με θερμοκρασίες γύρω στους 30°C.

Συνολικά, ο Σεπτέμβριος 2025 στην Ελλάδα αναμένεται να ξεκινήσει με ασταθή καιρικά φαινόμενα, αλλά υπάρχει πιθανότητα επιστροφής του καλοκαιριού προς το τέλος του μήνα.

