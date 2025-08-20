Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

Με... 40άρια κάνει ποδαρικό ο Σεπτέμβρης

Newsbomb

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα - Η ημερομηνία... ορόσημο
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο επιμένει στο σενάριο που θέλει το καλοκαίρι να αποχαιρετά με καύσωνα και τον Σεπτέμβριο να κάνει… πρεμιέρα με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, πολύ θερμές αέριες μάζες αναμένεται να κινηθούν προς τη χώρα μας το διάστημα 30 Αυγούστου – 4 Σεπτεμβρίου, ανεβάζοντας τον υδράργυρο κοντά ή και πάνω από τους 40 βαθμούς.

Αν επαληθευτεί η πρόγνωση, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με συνθήκες μίνι καύσωνα στο φινάλε του καλοκαιριού.

Ωστόσο, επειδή βρισκόμαστε ακόμη δέκα ημέρες μακριά, απαιτείται αναμονή ώστε να «κλειδώσουν» τα προγνωστικά δεδομένα μετά το Σαββατοκύριακο.

kafsonas-evropaiko-neos.jpg

Έτσι θα κυλήσει ο Σεπτέμβριος στην Ελλάδα

σταθής αρχή και πιθανή επιστροφή του καλοκαιριού στην Ελλάδα βλέπουν τα καιρικά προγνωστικά μοντέλα για τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αναμένονται ασταθείς καιρικές συνθήκες κατά το πρώτο δεκαήμερο του μήνα, με πιθανές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα στις κεντρικές και βόρειες περιοχές.

Αυτές οι εκτιμήσεις βασίζονται σε δεδομένα από διεθνείς μετεωρολογικές υπηρεσίες και κέντρα πρόγνωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων (ECMWF) και το Ιταλικό Μετεωρολογικό Σώμα (Servizio Meteorologico).

Η αιτία αυτών των καιρικών φαινομένων εντοπίζεται σε διαταραχές της ατμόσφαιρας που κατεβαίνουν από τη Βόρεια Ευρώπη και επηρεάζουν τη Μεσόγειο, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για έντονα φαινόμενα. Όπως συμβαίνει συχνά στα τέλη του καλοκαιριού, τα φαινόμενα θα είναι σύντομα αλλά έντονα, με βροχοπτώσεις που διαρκούν λίγες ώρες πριν ξαναβγεί ο ήλιος.

1.jpg

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να πέσουν κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στις κεντρικές και βόρειες περιοχές, ενώ στα νότια και τα νησιά η ζέστη θα παραμείνει σχετικά ήπια.

Στο δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου, υπάρχει πιθανότητα επαναφοράς πιο σταθερού και ζεστού καιρού. Ο αφρικανικός αντικυκλώνας θα μπορούσε να επεκταθεί ξανά προς τη Μεσόγειο, φέρνοντας ήλιο και ήπιες θερμοκρασίες, θυμίζοντας το παραδοσιακό «καλοκαίρι του Σεπτεμβρίου».

Για παράδειγμα, στην Αθήνα, οι πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου αναμένονται με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες γύρω στους 35°C, ενώ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ενδέχεται να υπάρξουν λίγες μπόρες με θερμοκρασίες γύρω στους 30°C.

1755691391751-863840994-2.jpg

Συνολικά, ο Σεπτέμβριος 2025 στην Ελλάδα αναμένεται να ξεκινήσει με ασταθή καιρικά φαινόμενα, αλλά υπάρχει πιθανότητα επιστροφής του καλοκαιριού προς το τέλος του μήνα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:28ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Πώς οι ευρωπαίοι ηγέτες έμαθαν να μιλούν ώστε να τους ακούει ο Ντόναλντ Τραμπ

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Θα κυκλοφορήσει βιβλίο για τη ζωή του

18:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος σε club στο κέντρο της Αθήνας: 19χρονη καταγγέλλει απόπειρα βιασμού - Η εμπλοκή αστυνομικού και ο σεσημασμένος Αλβανός μποξέρ

18:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Αποστολή με Γιακουμάκη, χωρίς Πέλκα, Σορετίρε, Τάισον

18:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Fake news» τα δημοσιεύματα για επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας: Κίνδυνος ερημοποίησης απειλεί την Ευρώπη - «Hotspot της κλιματικής κρίσης η Μεσόγειος»

18:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χαμός με τον Μάουρο Ικάρντι: Κουτούλησε οπαδό της Γαλατάσαραϊ – Δείτε βίντεο

18:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γεραπετρίτη-Asaad Al-Shaibani - Στο επίκεντρο οι ελληνοσυριακές σχέσεις και η προστασία των χριστιανών

17:59ΚΟΣΜΟΣ

«Εννιακόσιες Μπάλες Θανάτου»: Η Ρωσία εφευρίσκει νέα χειροβομβίδα - Πώς αλλάζει τις ισορροπίες

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ουαλία: Τουρίστες αφαίρεσαν πέτρες από σταυρό 18 μέτρων για να φτιάξουν το άστρο του Δαυίδ

17:46TRAVEL

Εκρηκτική άνοδος και ρεκόρ στην κρουαζιέρα - Γιατί και οι νέοι επιλέγουν πια αυτόν τον τρόπο διακοπών

17:43LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση: Οι αντιδράσεις στην οργισμένη ανάρτηση - «Αυτή η σαπίλα μπορεί να πιάσει πάτο;»

17:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι Ιταλοί προπονητές ζητούν αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις

17:40TRAVEL

Λέρος: Με πλήρη ναυαγοσωστική κάλυψη φέτος οι κοσμικές παραλίες του νησιού

17:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συλλήψεις εμπρηστών: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές των συμπολιτών μας

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Το video που έγινε viral στο TikTok: Η «μάχη» γυναίκας στην Εύβοια να βγει από βάρκα - Η κατάληξη και τα γέλια

17:27LIFESTYLE

Μεταγραφή από το OPEN στην ΕΡΤ για την Αδαμαντία Λιόλιου

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου – Μία σύλληψη

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Κάποιος να τον... φυλάει: 500 μυστικοί πράκτορες ασχολούνται μόνο με την προστασία του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Pete Hegseth - Και των... πρώην γυναικών του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος σε club στο κέντρο της Αθήνας: 19χρονη καταγγέλλει απόπειρα βιασμού - Η εμπλοκή αστυνομικού και ο σεσημασμένος Αλβανός μποξέρ

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Άμπου Ντάμπι: Ανακάλυψη ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Το video που έγινε viral στο TikTok: Η «μάχη» γυναίκας στην Εύβοια να βγει από βάρκα - Η κατάληξη και τα γέλια

17:43LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση: Οι αντιδράσεις στην οργισμένη ανάρτηση - «Αυτή η σαπίλα μπορεί να πιάσει πάτο;»

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Κάτοικοι κρέμασαν λαγοκέφαλους στα δέντρα - Ποιος ο λόγος

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Αρχηγός αίρεσης βρέθηκε μουμιοποιημένη και μπλε - Η ανατριχιαστική της ιστορία

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Κάποιος να τον... φυλάει: 500 μυστικοί πράκτορες ασχολούνται μόνο με την προστασία του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Pete Hegseth - Και των... πρώην γυναικών του

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Jean Pormanove: Πέθανε σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση ο Γάλλος streamer - Τον εξευτέλιζαν και τον κακοποιούσαν

17:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συλλήψεις εμπρηστών: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές των συμπολιτών μας

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη του αντίδραση μετά το Δρομοκαΐτειο - «Ίσως εγώ είμαι ο τρελός...»

14:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Άγριος ξυλοδαρμός αστυνομικών από ομάδα πέντε ατόμων - Συνελήφθησαν δύο άτομα

17:46TRAVEL

Εκρηκτική άνοδος και ρεκόρ στην κρουαζιέρα - Γιατί και οι νέοι επιλέγουν πια αυτόν τον τρόπο διακοπών

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός - Απανθρακώθηκαν ζωντανοί μέσα στο αυτοκίνητό τους που φλεγόταν μετά την πρόσκρουση του φορτηγού οι τρεις νεκροί - Τι αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

17:59ΚΟΣΜΟΣ

«Εννιακόσιες Μπάλες Θανάτου»: Η Ρωσία εφευρίσκει νέα χειροβομβίδα - Πώς αλλάζει τις ισορροπίες

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Εντολή Τραμπ: Μαύρο βάφεται το τείχος στα σύνορα με το Μεξικό για να καίγονται οι μετανάστες όταν σκαρφαλώνουν

18:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Fake news» τα δημοσιεύματα για επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής

15:06ΚΑΙΡΟΣ

ECMWF και Ιταλοί «μίλησαν» - Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κατασκήνωση με κατσαρολικά και ίντερνετ 650 μέτρα κάτω από το έδαφος - Τι είδαν οι ερευνητές στα άδυτα του βαθύτερου σπηλαίου της χώρας - Βίντεο, εικόνες

16:36WHAT THE FACT

Σε τι θερμοκρασία έχετε το ψυγείο σας; Αλλάξτε την άμεσα - Αυτή είναι η σωστή για την υγεία σας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ