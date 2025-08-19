Καιρός: Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν καύσωνα βαρβάτο - Το «αλλά» Χατζηγρίβα που φέρνει ανατροπή
Ολοένα και πληθαίνουν τα μετεωρολογικά προγνωστικά μοντέλα που φέρνουν καύσωνα στην Ελλάδα
Καύσωνα στο παρά... πέντε φαίνεται πως δείχνουν τις τελευταίες ώρες σύμφωνα με τον προγνώστη καιρού, Θεοφάνη Χατζηγρίβα, ωστόσο ο ίδιος σημειώνει πως το σενάριο αυτό ίσως αποφευχθεί.
Πώς; Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του, ο παράγοντας «Χ» που κρίνει τα πάντα δεν είναι άλλος από το πεδίο χαμηλών πιέσεων στην δυτικοκεντρική Ευρώπη, ο οποίος αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το GEM, καταλήγει προς την Ιβηρική χερσόνησο.
Το φαινόμενο αυτό δίνει... κλωτσιά προς τις θερμές αέριες μάζες που έχουν κατάληξη την χώρα μας!
Μάλιστα, ο κύριος Χατζηγρίβας σημειώνει πως αν επαληθευτεί το σενάριο θα μιλάμε για... βαρβάτο καύσωνα, ωστόσο τονίζει πως θα ξεκαθαρίσει σύντομα αν θα ζήσουμε καύσωνα στα τέλη Αυγούστου.
Η ανάρτησή του: