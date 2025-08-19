Καιρός: Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν καύσωνα βαρβάτο - Το «αλλά» Χατζηγρίβα που φέρνει ανατροπή

Καύσωνα στο παρά... πέντε φαίνεται πως δείχνουν τις τελευταίες ώρες σύμφωνα με τον προγνώστη καιρού, Θεοφάνη Χατζηγρίβα, ωστόσο ο ίδιος σημειώνει πως το σενάριο αυτό ίσως αποφευχθεί.

Πώς; Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του, ο παράγοντας «Χ» που κρίνει τα πάντα δεν είναι άλλος από το πεδίο χαμηλών πιέσεων στην δυτικοκεντρική Ευρώπη, ο οποίος αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το GEM, καταλήγει προς την Ιβηρική χερσόνησο.

Το φαινόμενο αυτό δίνει... κλωτσιά προς τις θερμές αέριες μάζες που έχουν κατάληξη την χώρα μας!

Μάλιστα, ο κύριος Χατζηγρίβας σημειώνει πως αν επαληθευτεί το σενάριο θα μιλάμε για... βαρβάτο καύσωνα, ωστόσο τονίζει πως θα ξεκαθαρίσει σύντομα αν θα ζήσουμε καύσωνα στα τέλη Αυγούστου.

Η ανάρτησή του: