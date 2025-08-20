Καιρός: Επιστρέφουν τα 40άρια σε πέντε περιοχές - Πότε θα ξαναπέσει η θερμοκρασία

Ηλιοφάνεια κατά βάση και πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα μετά τις χθεσινές μπόρες.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος, Αναστασία Τυράσκη, σήμερα δεν περιμένουμε καταιγίδες. Από την Πέμπτη ωστόσο θα υπάρχει μεταφορά θερμών αερίων μαζών. Την Παρασκευή όπως είπε η θερμοκρασία θα παρουσιάσει απότομη άνοδο, αλλά αυτό θα διαρκέσει μόνο μια μέρα.

Σύμφωνα με το All About Weather oι περιοχές που θα δουν 40ρια και 42ρια είναι:

-Θεσσαλία

-Ανατολική Στερεά

-Εύβοια

-Αττική

-Ανατολική Πελοπόννησος

Ακολουθεί η πρόγνωση της ΕΜΥ:

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-08-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με σποραδικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά και νότια. Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τοπικά θα ξεπεράσει τους 38 και πιθανόν να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-08-2025

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

