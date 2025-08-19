Καιρός: Στο κέντρο της Αθήνας έπεσαν σχεδόν 16mm νερού - Πόσο καιρό είχε να συμβεί κάτι αντίστοιχο

«Άνοιξαν οι ουρανοί» το μεσημέρι της Τρίτης 19 Αυγούστου καθώς μια δυνατή αλλά σύντομη μπόρα έπληξε την Αθήνα, με τον μετεωρολόγο, Κώστα Λαγουβάρδο να αναφέρει πόσα χιλιοστά νερού καταγράφηκαν.

ΒΡΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Eurokinissi

Σύμφωνα με την ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook «στο κέντρο της Αθήνας (Γκάζι) καταγράφηκαν 15.8 mm βροχής μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, ενώ σημαντικά ύψη βροχής παρατηρούμε σε κεντρικά και ανατολικά τμήματα της περιοχής», γράφει χαρακτηριστικά.

Ο Κώστας Λαγουβάρδος αναφέρει επίσης πως βροχή άνω των 10 χιλιοστών στο κέντρο της Αθήνας έχει να καταγραφεί από τις 3 Φεβρουαρίου του 2025, δηλαδή 197 ημέρες πριν.

Δείτε την ανάρτησή του:

Σημειώνεται πως στο λεκανοπέδιο της Αττικής καταρρακτώδης βροχή σημειώθηκε στη Βάρη, με τον ρυθμό βροχόπτωσης να αγγίζει τα 89. Εντονότερη βροχόπτωση παρατηρείται και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ σημαντικές ποσότητες έπεσαν και στο Κορωπί και σε περιοχές όπως το Περιστέρι και η Παλλήνη (22,8 mm/h).

Παράλληλα, πολλές συνοικίες της πρωτεύουσας κατέγραψαν ασθενέστερα φαινόμενα ή απλώς ψιχάλες, όπως τα Βριλήσσια, Ψυχικό, Πατήσια, Βύρωνας και η Πεντέλη, δείγμα του έντονου τοπικού χαρακτήρα των καταιγίδων.

