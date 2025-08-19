Καιρός: Τι ώρα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σήμερα στην Αττική

Ραγδαία μεταβολή του καιρού από σήμερα, εκτιμούν οι μετεωρολόγοι 

Καιρός: Τι ώρα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σήμερα στην Αττική
INTIME NEWS
Αλλάζει ραγδαία ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες να αναμένονται από το μεσημέρι και στην Αττική.

Όπως αναφέρει στο Newsbomb.gr ο μετεωρολόγος, Κώστας Λαγουβάρδος, ο καιρός θα παρουσιάσει σήμερα ραγδαία μεταβολή με βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν αρχικά στη βόρεια Ελλάδα. Όμως, αργότερα μέσα στο μεσημέρι καταιγίδες θα έχουν και στην Αττική.

Όπως μπορείτε να δείτε και από το windy, στην Αττική το μεσημέρι θα πυκνώσουν τα σύννεφα ενώ από το μεσημέρι αναμένονται βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλο το λεκανοπέδιο.

Θα σημειωθούν καταιγίδες το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, στη Παλλήνη, στο Μαρούσι, στο Χαλάνδρι, στους Θρακομακεδόνες, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Αρτέμιδα, Κορωπί αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές.

Από νωρίς το απόγευμα, οι καταιγίδες στην Αττική θα κοπάσουν και θα υπάρχουν φαινόμενα σε περιοχές όπως στο κέντρο της Αθήνας, σε Χαλάνδρι, Μαρούσι, Παλλήνη, Σπάτα, Παιανία.

Όπως εκτιμούν οι μετεωρολόγοι, τα φαινόμενα θα κρατήσουν μέχρι το απόγευμα.

