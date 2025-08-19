Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και άνοδος της θερμοκρασίας εν όψει νέου κύματος καύσωνα

Μεσημεριανές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές καθώς ο καιρός συνεχίζει σε ρυθμούς αστάθειας. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ στα πελάγη, ενώ οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Σταδιακή εξασθένηση της αστάθειας

Από την Τετάρτη η αστάθεια θα αρχίσει να εξασθενεί σταδιακά, με τις βροχοπτώσεις να περιορίζονται. Η βελτίωση θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, οδηγώντας σε σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας.

Θερμοκρασίες έως και 38 βαθμούς

Η κορύφωση αναμένεται την Παρασκευή, οπότε η θερμοκρασία τοπικά θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, το θερμό κύμα δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς από το Σαββατοκύριακο προβλέπεται εκ νέου πτώση της θερμοκρασίας.

Τι να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες

Η εβδομάδα χαρακτηρίζεται από εναλλαγές, με φαινόμενα βροχών και καταιγίδων να δίνουν τη θέση τους σε ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες, πριν αυτές υποχωρήσουν ξανά. Οι πολίτες καλούνται να είναι προετοιμασμένοι για την ξαφνική μεταβολή και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα την Παρασκευή, οπότε και αναμένονται συνθήκες καύσωνα.

Αναλυτική πρόγνωση

Σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου 2025, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας.



Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 34, στη Θεσσαλία από 21 έως 36, στην Ήπειρο από 18 έως 30, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 19 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 35, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 33 και στην Κρήτη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, στα νότια πελάγη και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.



Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο καιρός θα είναι αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές και μετά το μεσημέρι από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς.

