Καιρός: Ρουμάνικη κακοκαιρία... εξπρές «χτυπάει» σε λίγες ώρες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Ένα βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται πάνω από τη Ρουμανία, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται έως τη βόρεια Ελλάδα, κινείται ανατολικά και θα επηρεάσει τον καιρό της χώρας το επόμενο 24ωρο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Δημήτρη Ζιακόπουλο, την Τρίτη, αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στις βορειοανατολικές περιοχές, ενώ στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αποτέλεσμα της απογευματινής θερμικής αστάθειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση που θα φτάνει τα 6 μποφόρ στα ανατολικά και νότια πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη (20/8), ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα όμβρων το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά πελάγη δεν αποκλείεται να φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Πέμπτη (21/8), ο καιρός θα είναι γενικά ηλιόλουστος, με ανέμους που μόνο στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς.

Την Παρασκευή και το Σάββατο (22-23/8), κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα αποτελέσουν οι υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας.