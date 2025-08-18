Σάκης Αρναούτογλου: Καταιγίδες σε πολλές περιοχές – Έρχεται κύμα ζέστης με 40άρια

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού σύμφωνα με τον έμπειρο προγνώστη


Νέο ενημερωτικό δελτίο για τον καιρό εξέδωσε ο Σάκης Αρναούτογλου, δίνοντας έμφαση στην εξέλιξη της αστάθειας με καταιγίδες αλλά και στην επικείμενη άνοδο της θερμοκρασίας από την Πέμπτη και έπειτα.

Σύμφωνα με τον έμπειρο προγνώστη καιρού, από το μεσημέρι της Δευτέρας αναμένεται να εκδηλωθούν φαινόμενα βροχών και καταιγίδων σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την έντονη αστάθεια να συνεχίζεται και την Τρίτη. Μάλιστα, δεν αποκλείεται την Τρίτη να σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Αττική, κυρίως στα ανατολικά τμήματα.

Παράλληλα, ο Σάκης Αρναούτογλου αναφέρθηκε στη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από τα μέσα της εβδομάδας, η οποία θα κορυφωθεί προς την Παρασκευή. Όπως τόνισε, σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να καταγραφούν ακόμη και θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, έστω και σε πολύ τοπικό επίπεδο.

Δείτε αναλυτικά την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου:

