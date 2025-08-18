Καιρός: Πότε θα βρέξει στην Αττική - Έρχονται καταιγίδες και... ζέστη

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη θα είναι οι μεσημεριανές καταιγίδες, κυρίως στις ηπειρωτικές ορεινές περιοχές.

Από την Τετάρτη, η αστάθεια θα αρχίσει βαθμιαία να υποχωρεί, ενώ από την Πέμπτη προβλέπεται άνοδος της θερμοκρασίας. Τοπικά, την Παρασκευή, οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο η αύξηση αυτή θα είναι προσωρινή, καθώς ακολουθεί πτώση τις επόμενες ημέρες.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί, με ένταση έως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη και τοπικά έως 6 μποφόρ στο Καστελόριζο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36.

Στην Αττική, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα και μικρή πιθανότητα τοπικής βροχής στα δυτικά και βόρεια τμήματα (προς Πάρνηθα, Βίλια). Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις θα εμφανιστούν παροδικά αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα, με τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα φτάσει από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.