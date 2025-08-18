Καιρός: Πότε θα βρέξει στην Αττική - Έρχονται καταιγίδες και... ζέστη

Νέος γύρος αστάθειας... εξπρές

Newsbomb

Καιρός: Πότε θα βρέξει στην Αττική - Έρχονται καταιγίδες και... ζέστη
ΚΑΙΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη θα είναι οι μεσημεριανές καταιγίδες, κυρίως στις ηπειρωτικές ορεινές περιοχές.

Από την Τετάρτη, η αστάθεια θα αρχίσει βαθμιαία να υποχωρεί, ενώ από την Πέμπτη προβλέπεται άνοδος της θερμοκρασίας. Τοπικά, την Παρασκευή, οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο η αύξηση αυτή θα είναι προσωρινή, καθώς ακολουθεί πτώση τις επόμενες ημέρες.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί, με ένταση έως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη και τοπικά έως 6 μποφόρ στο Καστελόριζο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36.

Στην Αττική, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα και μικρή πιθανότητα τοπικής βροχής στα δυτικά και βόρεια τμήματα (προς Πάρνηθα, Βίλια). Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις θα εμφανιστούν παροδικά αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα, με τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα φτάσει από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:11ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Η σοκαριστική στιγμή που νταλίκα κάνει παράνομη αναστροφή και προκαλεί δυστύχημα με τρεις νεκρούς - Δείτε βίντεο

11:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Συνελήφθη 54χρονος για διακίνηση ναρκωτικών... delivery

11:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βίντεο από το διάστημα «τερματίζει» τη θεωρία της επίπεδης Γης: Η απάντηση του Brian Cox

10:56LIFESTYLE

Δεν είναι μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης: 5 διάσημοι Έλληνες που νοσηλεύτηκαν σε ψυχιατρική κλινική

10:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Αυλαία με ανανεωμένο format - Το πρόγραμμα της πρεμιέρας - Όλες οι λεπτομέρειες

10:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Η Σαμπάμπ Αλ Αχλί ανακοίνωσε τον Μαξίμοβιτς

10:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πανάκριβα τα φρούτα σε λαϊκές και σούπερ μάρκετ: Πόσο κοστίζουν νεκταρίνια, ροδάκινα και αχλάδια

10:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για την έκδοση του από τους πολίτες

10:33ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Ρωσία ετοιμάζει την αποστολή «Κιβωτός του Νώε»: Στέλνει ζώα στο διάστημα - Ο λόγος

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Νεκρός ένας πυροσβέστης σε δυστύχημα - Για περισσότερο από μία εβδομάδα μαίνονται οι πυρκαγιές

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών

10:24LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Βόλτα στα σοκάκια της Μυκόνου μαζί με τον σύντροφό της - Βίντεο

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα βρέξει στην Αττική - Έρχονται καταιγίδες και... ζέστη

10:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδας

10:03ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Νέο μάθημα στα Δημοτικά - Ποιο θα είναι

10:00ΓΥΝΑΙΚΑ

Papaioannou Restaurant: επετειακό Food Tour στο καλύτερο fish restaurant - Από τη Majenco

09:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Terence Stamp: «Αν δεν γινόμουν ηθοποιός, θα ήμουν ψυχοπαθής» - Πώς κέρδισε τη Νταϊάνα

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο αδελφός της πασίγνωστης παρουσιάστριας που συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία

09:52ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κοιμηθεί σπίτι του σήμερα» - Τι λέει η πλευρά του τραγουδιστή στο Newsbomb

09:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Super deal» για Ολυμπιακό - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Ισραήλ: Βρέθηκε αρχαίο νόμισμα στην Ιερουσαλήμ που επιβεβαιώνει προφητεία του Ιησού

10:56LIFESTYLE

Δεν είναι μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης: 5 διάσημοι Έλληνες που νοσηλεύτηκαν σε ψυχιατρική κλινική

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο αδελφός της πασίγνωστης παρουσιάστριας που συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία

09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

08:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» τα 40άρια το GFS - Πότε «βλέπουν» οι Αμερικανοί ραγδαία άνοδο της θερμοκρασίας

09:52ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κοιμηθεί σπίτι του σήμερα» - Τι λέει η πλευρά του τραγουδιστή στο Newsbomb

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Το ξεκόβει ο Τραμπ στον Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν θα πάρει πίσω την Κριμαία και δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ

10:03ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Νέο μάθημα στα Δημοτικά - Ποιο θα είναι

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σκοινί οι σχέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας - Η απαίτηση Πούτιν για το Ντονμπάς και το δίλημμα Ζελένσκι για «σωτηρία» ή «προδοσία»

21:32ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του φθινοπώρου: Η πρώτη πρόβλεψη για Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη

08:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Πέφτουν οι τιμές έως και 6,5 ευρώ το λίτρο - Πόσο θα το αγοράζουμε

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Μέσα στο fun park του Κιμ Γιονγκ-Ουν - Από τάγματα σκλάβων μέχρι δημόσιες εκτελέσεις

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες δεν έχουν καμία αμφιβολία: Έρχεται απόλυτο σκοτάδι για 6 λεπτά

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών

08:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σπέτσες: Έσπασαν τη γνάθο 18χρονου για μια γυναίκα - Η μεταφορά του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και η μήνυση του πατέρα του

07:34ΕΛΛΑΔΑ

«Νόμιζα ότι θα πεθάνω, φοβήθηκα» - Σοκάρει ο 16χρονος που εκσφενδονίστηκε από το «ταψί» στο λούνα παρκ της Ρόδου

10:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Αυλαία με ανανεωμένο format - Το πρόγραμμα της πρεμιέρας - Όλες οι λεπτομέρειες

07:03ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί Ουίλιαμ και Κέιτ θα ζήσουν μόνιμα στο νέο τους σπίτι στο Forest Lodge όταν γίνει βασιλιάς - Η νέα αποκάλυψη της Daily Mail

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ