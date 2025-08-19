Καιρός: Ραγδαία μεταβολή από σήμερα, πού θα βρέξει - Καυσωνική η Παρασκευή

Αλλάζει ραγδαία ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες να αναμένονται από το μεσημέρι και στην Αττική, αλλά στο τέλος της εβδομάδας οι υψηλές θερμοκρασίες επιστρέφουν δυναμικά.

Όπως αναφέρει στο Newsbomb.gr ο μετεωρολόγος, Κώστας Λαγουβάρδος, ο καιρός θα παρουσιάσει σήμερα ραγδαία μεταβολή με βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν αρχικά στη βόρεια Ελλάδα. Όμως, αργότερα μέσα στο μεσημέρι καταιγίδες θα σημειωθούν και στην Αττική.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, στη Παλλήνη, στο Μαρούσι, στο Χαλάνδρι, στους Θρακομακεδόνες, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Αρτέμιδα, Κορωπί αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές.

Επίσης σύμφωνα με το Weather Analysis Greece διάσπαρτες μπόρες εκδηλώνονται αυτή την ώρα σε περιοχές της Χαλκιδικής, μέσα στην ημέρα όμως ο καιρός θα καθαρίσει. Αντίθετα, θα καταστεί άστατος στα ηπειρωτικά.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα All about Weather :

Με θερμοκρασίες που δεν θα θυμίζουν τέλος Αυγούστου θα κλείσει η εβδομάδα όπου ΚΥΡΙΩΣ στα Ανατολικά και Νότια θα δούμε θερμοκρασίες 38-40 Βαθμούς και σε τοπικό επίπεδο και 42 βαθμούς.

Οι περιοχές που θα δουν 40ρια και 42ρια είναι:

-Θεσσαλία

-Ανατολική Στερεά

-Εύβοια

-Αττική

-Ανατολική Πελοπόννησος

Σε αυτές τις περιοχές θα φυσάει και ένας Δυτικός-Βορειοδυτικός Άνεμος στα 3-5 μποφόρ που είναι Λίβας για αυτές τις περιοχές και έτσι το κοκτέιλ θα είναι εκρηκτικό με ζέστη και αέρα!

Όπως βλέπουμε και στο προγνωστικό μοντέλο άλλος κόσμος θα επικρατεί στην Δυτική και Βόρεια Ελλάδα αφού ο Δυτικός άνεμος που θα έρχεται από το Ιόνιο θα φέρνει υγρασία και δεν θα μπορεί η θερμοκρασία να ανέβει.

Το παραπάνω ισχύει και για τα νησιά μας αφού η θάλασσα και η υγρασία παίζει καθοριστικό ρόλο στην αναχαίτιση θερμών αέριων μαζών.

