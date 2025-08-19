Καιρός: «Άνοιξαν οι ουρανοί» στην Αττική - Πολλά προβλήματα στο κέντρο από την ξαφνική μπόρα

Σύντομη αλλά δυνατή μπόρα έπληξε την Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης 19 Αυγούστου, πιάνοντας αρκετούς από τους κατοίκους που είτε παρέμειναν είτε επέστρεψαν στην πρωτεύουσα ύστερα από το πέρας της καλοκαιρινής τους άδειας, απροετοίμαστους και δίχως ομπρέλες.

Στο λεκανοπέδιο της Αττικής καταρρακτώδης βροχή σημειώθηκε στη Βάρη, με τον ρυθμό βροχόπτωσης να αγγίζει τα 89. Εντονότερη βροχόπτωση παρατηρείται και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ σημαντικές ποσότητες έπεσαν και στο Κορωπί και σε περιοχές όπως το Περιστέρι και η Παλλήνη (22,8 mm/h).

Παράλληλα, πολλές συνοικίες της πρωτεύουσας κατέγραψαν ασθενέστερα φαινόμενα ή απλώς ψιχάλες, όπως τα Βριλήσσια, Ψυχικό, Πατήσια, Βύρωνας και η Πεντέλη, δείγμα του έντονου τοπικού χαρακτήρα των καταιγίδων.