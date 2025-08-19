Ισχυρή κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα - Πού βρέχει τώρα

Από νωρίς το μεσημέρι «άνοιξαν οι ουρανοί» σε πολλές περιοχές της χώρας, με τον καιρό να παρουσιάζει ραγδαία επιδείνωση. Σύμφωνα με το meteo, ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες πλήττουν την Αττική, ενώ φαινόμενα καταγράφονται και σε τμήματα της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και της Θράκης.

Στο λεκανοπέδιο, καταρρακτώδης βροχή έχει σημειωθεί στη Βάρη, με τον ρυθμό βροχόπτωσης να αγγίζει τα 89. Εντονότερη βροχόπτωση παρατηρείται και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ σημαντικές ποσότητες έπεσαν και στο Κορωπί και σε περιοχές όπως το Περιστέρι και η Παλλήνη (22,8 mm/h).

Παράλληλα, πολλές συνοικίες της πρωτεύουσας κατέγραψαν ασθενέστερα φαινόμενα ή απλώς ψιχάλες, όπως τα Βριλήσσια, Ψυχικό, Πατήσια, Βύρωνας και η Πεντέλη, δείγμα του έντονου τοπικού χαρακτήρα των καταιγίδων.

Στην Πελοπόννησο, ασθενείς βροχές σημειώθηκαν στη Ζήρεια και στα Λυκόχεια Αρκαδίας,

Επιστρέφει η ζέστη στο τέλος της εβδομάδας

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες με ισχυρές καταιγίδες, ιδίως στην Αττική και σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν σταδιακά, και προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η επιστροφή των υψηλών θερμοκρασιών, που θα δώσουν εκ νέου καλοκαιρινό χαρακτήρα στο σκηνικό του καιρού.