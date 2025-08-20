Καιρός: 40άρια βλέπει ο Αρναούτογλου - Πού και πότε θα «χτυπήσουν» - «Μπουρίνια τέλος»

Υποχωρεί η αστάθεια τις επόμενες ημέρες – Πού θα εκδηλωθούν βροχές

Καιρός: 40άρια βλέπει ο Αρναούτογλου - Πού και πότε θα «χτυπήσουν» - «Μπουρίνια τέλος»
ΚΑΙΡΟΣ
Η αστάθεια που επικρατεί τα τελευταία 24ωρα στον καιρό αναμένεται να εξασθενήσει. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως σε ορεινές περιοχές της βόρειας Στερεάς Ελλάδας, της ανατολικής Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς καταιγίδες στα βόρεια.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 32, στη Θεσσαλία από 19 έως 36, στην Ήπειρο από 14 έως 31, στη Στερεά από 19 έως 35, στην Πελοπόννησο από 20 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 34, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 21 έως 32 και στην Κρήτη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Ανατολικό ναι το Νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ.

Από αύριο Πέμπτη, η πιθανότητα για τοπικές βροχές μειώνεται αισθητά. Ο καιρός θα είναι σε γενικές γραμμές αίθριος, με μικρές μόνο εξαιρέσεις σε ορεινά τμήματα όπου δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο. Πρόσκαιρες μπόρες ενδέχεται να σημειωθούν μόνο στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει καλός καιρός με ηλιοφάνεια.

Άνοδος της θερμοκρασίας

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί ότι από την Τετάρτη (20/8), η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά, ενώ έως την Παρασκευή (22/8) η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά έως και 40°C, κυρίως σε κλειστές πεδινές περιοχές, σηματοδοτώντας το τελευταίο «κύμα» καλοκαιρινής ζέστης.

Την Τετάρτη (20/8), η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα βουνά της βόρειας Στερεάς, της ανατολικής Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης. Την Πέμπτη (21/8), η πιθανότητα για φαινόμενα θα είναι ακόμα μικρότερη, ενώ την Παρασκευή (22/8) ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Η θερμοκρασία θα αυξηθεί την Πέμπτη (21/8) και κυρίως την Παρασκευή (22/8), με ζέστη σε όλη τη χώρα. Την Παρασκευή, η μέση μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37°C, ενώ σε κλειστές πεδινές περιοχές μπορεί να αγγίξει τους 39-40°C. Από το Σάββατο (23/8), η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, επιστρέφοντας σε κανονικά επίπεδα από τη Δευτέρα (25/8).

