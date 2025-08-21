Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

Τα λεγόμενα Μερομήνια των καλόγερων είναι μια πανάρχαια μέθοδος παρατήρησης και πρόγνωσης του καιρού, που κρατάει από τότε που ο άνθρωπος ζούσε σε άμεση εξάρτηση από τη φύση.

Παρατηρώντας λοιπόν οι καλόγεροι τα σημάδια του καιρού την θερμοκρασία, την υγρασία, τον άνεμο, τα σύννεφα, ακόμα και τη συμπεριφορά των ζώων – κατέγραφαν τα «σημάδια» της φύσης και έβγαζαν τις προβλέψεις τους για ολόκληρο τον χρόνο.

Αυτό δεν ήταν απλώς μια συνήθεια ή λαϊκή δοξασία. Για τα μοναστήρια ήταν ζήτημα επιβίωσης. Οι καλόγεροι είχαν τεράστιες εκτάσεις με καλλιέργειες, αμπέλια, ελιές, ζώα και μελίσσια. Έπρεπε να ξέρουν πότε να σπείρουν, πότε να μαζέψουν τη σοδειά, πότε να προφυλάξουν τα ζώα τους από το κρύο. Έτσι, οι Μερομηνιακές προβλέψεις γίνονταν ένα είδος μοναστηριακής μετεωρολογίας, ένας οδηγός για να σχεδιάσουν όλη τη χρονιά τους.

Παράλληλα, υπήρχε και μια πιο πνευματική διάσταση. Οι μοναχοί πίστευαν ότι η φύση είναι το «βιβλίο» μέσα από το οποίο ο Θεός στέλνει μηνύματα στους ανθρώπους. Όπως διαβάζουν οι θεολόγοι τις Γραφές, έτσι οι καλόγεροι διάβαζαν τα σημάδια του ουρανού, των ανέμων και των άστρων, βλέποντας εκεί μια θεϊκή προειδοποίηση για το τι θα έρθει.

Αξίζει να τονίσουμε πως αυτή η πρακτική δεν χάθηκε. Ακόμη και σήμερα, τα Καλογερομερομήνια ανακοινώνονται κάθε χρόνο.

Δείτε το βίντεο τι δείχνουν για φέτος: