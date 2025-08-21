Καιρός: «Κλείδωσε» ο αυγουστιάτικος καύσωνας - Πού θα φτάσει τους 42

Απότομη αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας τα επόμενα 24ωρα, καθώς αναμένεται να πλήξει την Ελλάδα το τελευταίο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά από την Πέμπτη, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 37°C σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Χριστίνας Ρήγου, η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται την Παρασκευή, όταν οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 40°C με 41°C.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

Τα υψηλότερα επίπεδα ζέστης θα καταγραφούν σε:

Φθιώτιδα

Βοιωτία

Αττική

Αργολίδα

Αρκαδία

Λακωνία

Οι περιοχές αυτές θα βρεθούν στο επίκεντρο του καύσωνα, με θερμοκρασίες που θα πιέσουν τα όρια αντοχής των κατοίκων.

Πότε θα υποχωρήσει η ζέστη

Παρά την ένταση του φαινομένου, το κύμα καύσωνα αναμένεται να έχει μικρή διάρκεια. Από το Σάββατο θα σημειωθεί σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, γεγονός που καθιστά τη νέα θερμή εισβολή βραχύβια.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι αυτή θα είναι η τελευταία σοβαρή δοκιμασία ζέστης πριν την οριστική αλλαγή του καιρού προς πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά.

