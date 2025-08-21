Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για τον Σεπτέμβριο - Δυσάρεστα νέα

Τι αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος μέσα από χάρτες που δημοσίευσε

Newsbomb

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για τον Σεπτέμβριο - Δυσάρεστα νέα
ΚΑΙΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί ότι το ελληνικό καλοκαίρι φέτος θα παραμείνει… επίμονο, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν υψηλότερες από τις κανονικές ακόμη και στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο καιρός δεν θα δείχνει σημάδια Φθινοπώρου, σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο.

kolidas.jpg

Όπως επισημαίνει ο ίδιος: «Μακρύ ελληνικό καλοκαίρι… Ο Σεπτέμβριος θα μας βρει με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα».

Στους πίνακες που παραθέτει ο Θοδωρής Κολυδάς φαίνεται ξεκάθαρα η τάση για παρατεταμένη ζέστη και ανοιξιάτικη αίσθηση του καλοκαιριού και μέσα στο φθινοπωρινό ημερολόγιο.

kolidas1kalokairikairos1b840.jpg
kolidas2kalokairikairosa9557.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι απαιτήσεις του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου - Ποια εδάφη «παραχωρεί» για συμφωνία

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Σε αυξημένη ετοιμότητα την Παρασκευή όλος ο κρατικός μηχανισμός λόγω καύσωνα

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν και Μόντι συζήτησαν για την ειρήνευση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή

18:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket: Γιόκιτς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Ντόντσιτς, οι τρεις καλύτεροι σύμφωνα με το ESPN

18:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ - ΑΕΚ: Πού θα δείτε την αναμέτρηση - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ - Οι δραματικές προσπάθειες με το ΚΑΡΠΑ

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο - Εδώ νοσηλευόταν ο τραγουδιστής

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Τουρίστρια χορεύει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία

18:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χτυπούσαν στα τυφλά: Μέχρι και συνοπαδούς τους έβαλαν στόχο οι χούλιγκαν της Ιντεπεντιέντε

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Μέτσοβο: 54χρονος καταπλακώθηκε από δέντρο – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία μηνύματα της γυναίκας που ξεκλήρισε την οικογένειά της και αυτοκτόνησε – «Νιώθω τόσο ένοχη, χρειάζομαι βοήθεια», έλεγε λίγο πριν από το έγκλημα

18:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε ανοίγουν τον Σεπτέμβριο - Τι μέρα θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Ράχες: Ιδιοκτήτες έδεσαν το σκάφος τους και όταν επέστρεψαν στην παραλία είχε εξαφανιστεί

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 65 μετανάστες

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τελευταία προειδοποίηση του Ισραήλ προς νοσοκομεία και ΜΚΟ για εκκενώσεις περιοχών

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας εντοπίστηκε να πετά πάνω από την Περιοχή 51

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Το απαγορευμένο κεφάλαιο της Βίβλου για τον θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού αποδεικνύει πώς συνέβη

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Ανοίγουν επτά κλιματιζόμενες αίθουσες στον Δήμο Αθηναίων λόγω υψηλών θερμοκρασιών  

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Άγνωστοι έκλεψαν το ορειχάλκινο άγαλμα «Η Γυναίκα του Λαού»

17:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες: Πώς θα μεταφέρουμε χρήματα το 2026 - Όλες οι αλλαγές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις και «έκπληξη» με το επίδομα των 250 ευρώ - Τι μένει εκτός

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο - Εδώ νοσηλευόταν ο τραγουδιστής

13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία μηνύματα της γυναίκας που ξεκλήρισε την οικογένειά της και αυτοκτόνησε – «Νιώθω τόσο ένοχη, χρειάζομαι βοήθεια», έλεγε λίγο πριν από το έγκλημα

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Τom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Τι απέγινε η πρώτη ηθοποιός του Wednesday; Ο καταραμένος ρόλος και η ανατριχιαστική «πτώση»

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για τον Σεπτέμβριο - Δυσάρεστα νέα

17:27ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι οπαδοί της Σάμσουνσπορ με συνθήματα και σημαίες στο Παναθηναϊκό Στάδιο

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο «γροθιά» στο στομάχι: Πώς βλέπει ένας σχιζοφρενής τον κόσμο

09:05ΕΛΛΑΔΑ

«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη Βρετανία: Αυτοκτόνησε πέφτοντας με αλεξίπτωτο η 32χρονη

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ - Οι δραματικές προσπάθειες με το ΚΑΡΠΑ

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Χαφτάρ θα δώσει πράσινο φως για τουρκικές έρευνες μεταξύ Λιβύης και Κρήτης

17:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες: Πώς θα μεταφέρουμε χρήματα το 2026 - Όλες οι αλλαγές

15:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Οι δραματικές στιγμές στο beach bar όταν υπέστη ανακοπή

17:28LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της από συναυλία για τη Λίνα Νικολακοπούλου

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο Frank Caprio: Γιατί αθώωνε ακόμη και πρόσωπα που ομολογούσαν ενοχή - Ο δικαστής που ενσάρκωσε το πρότυπο του δίκαιου - Βίντεο

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Το απαγορευμένο κεφάλαιο της Βίβλου για τον θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού αποδεικνύει πώς συνέβη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ