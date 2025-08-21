Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για τον Σεπτέμβριο - Δυσάρεστα νέα

Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί ότι το ελληνικό καλοκαίρι φέτος θα παραμείνει… επίμονο, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν υψηλότερες από τις κανονικές ακόμη και στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο καιρός δεν θα δείχνει σημάδια Φθινοπώρου, σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος: «Μακρύ ελληνικό καλοκαίρι… Ο Σεπτέμβριος θα μας βρει με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα».

Στους πίνακες που παραθέτει ο Θοδωρής Κολυδάς φαίνεται ξεκάθαρα η τάση για παρατεταμένη ζέστη και ανοιξιάτικη αίσθηση του καλοκαιριού και μέσα στο φθινοπωρινό ημερολόγιο.

