Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για τον Σεπτέμβριο - Δυσάρεστα νέα
Τι αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος μέσα από χάρτες που δημοσίευσε
Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί ότι το ελληνικό καλοκαίρι φέτος θα παραμείνει… επίμονο, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν υψηλότερες από τις κανονικές ακόμη και στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Ο καιρός δεν θα δείχνει σημάδια Φθινοπώρου, σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο.
Όπως επισημαίνει ο ίδιος: «Μακρύ ελληνικό καλοκαίρι… Ο Σεπτέμβριος θα μας βρει με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα».
Στους πίνακες που παραθέτει ο Θοδωρής Κολυδάς φαίνεται ξεκάθαρα η τάση για παρατεταμένη ζέστη και ανοιξιάτικη αίσθηση του καλοκαιριού και μέσα στο φθινοπωρινό ημερολόγιο.
