Καιρός: Ανατροπή από το GFS για τον καύσωνα - Τι προβλέπουν οι Αμερικανοί για τις επόμενες ημέρες

Το προγνωστικό μοντέλο GFS εξακολουθεί να διατηρεί τη χώρα μας μέσα στο θερμό μέτωπο, ωστόσο τα σενάρια με ακραίες θερμοκρασίες που έβλεπε μέχρι χθες φαίνεται να αποδυναμώνονται.

Η αλλαγή αυτή οφείλεται στη διαφορετική θέση που παίρνει το βαρομετρικό χαμηλό – συνέχεια του τυφώνα Έριν – το οποίο αναμένεται να κινηθεί προς τη βορειοδυτική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες.

Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτή η εξέλιξη, η θερμοκρασία στη χώρα μας δεν θα ξεπεράσει τους 34-36 βαθμούς, παραμένοντας κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, και όχι στα 40άρια και άνω που έδειχναν τα μοντέλα μέχρι πρότινος.

Αλγερινές αέριες μάζες εκτινάσσουν τον υδράργυρο στην Ελλάδα

Το ευρωπαϊκό μοντέλο πρόγνωσης καιρού – το οποίο θεωρείται από τα πιο αξιόπιστα στην αποτύπωση της θέσης των βαρομετρικών συστημάτων – «βλέπει» την (πρώην) Έριν να κινείται προς τον Βισκαϊκό κόλπο και στη συνέχεια να κατευθύνεται πάνω από την κεντροβόρεια Ευρώπη. Αν το σενάριο αυτό επιβεβαιωθεί, η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με ισχυρή μεταφορά θερμών αερίων μαζών από την Αλγερία.

Την ίδια ώρα, μεγάλο τμήμα της Ευρώπης θα δοκιμάζεται από καταρρακτώδεις βροχές και πολύ ισχυρούς ανέμους. Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρη η ένταση της θερμής εισβολής που έρχεται, ωστόσο όλα δείχνουν ότι από το επόμενο Σάββατο έως και τουλάχιστον το πρώτο πενθήμερο του Σεπτεμβρίου η χώρα μας θα περάσει ένα ακόμη θερμό διάστημα.

Οι θερμοκρασίες των 36-37 βαθμών και σε μερικές περιοχές και άνω των 40, σε συνδυασμό με υγρασία που θα κυμαίνεται από 50% έως και 70%, θα κάνουν την αίσθηση δυσφορίας εξίσου έντονη.

Πότε έρχεται η «θερμή μάζα» που «βλέπει» ο Τσατραφύλλιας

Η Ελλάδα βιώνει αυτές τις ημέρες - όσον αφορά στον καιρό - έναν «μίνι καύσωνα» με υψηλές θερμοκρασίες που, όπως εκτιμούν οι ειδικοί, δεν θα έχουν μεγάλη διάρκεια. Ωστόσο, η ανακούφιση θα αποδειχθεί σύντομη. Ο Σεπτέμβριος αναμένεται να ξεκινήσει με νέο κύμα καύσωνα, αυτή τη φορά παρατεταμένο, που θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η εκτίμηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Με ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας τόνισε ότι ο Σεπτέμβρης θα κάνει «θερμή είσοδο» με θερμοκρασίες αρκετά πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Όπως σημειώνει, η ζέστη δεν θα είναι παροδική, αλλά θα διαρκέσει αρκετές ημέρες, επηρεάζοντας τόσο τις πόλεις όσο και τις αγροτικές περιοχές.

Χαρακτηριστικά γράφει:

«Με πολύ ζέστη φαίνεται να μας υποδέχεται ο Σεπτέμβρης, και μάλιστα αν επαληθευτεί η τάση που μας δίνει το Ευρωπαϊκό και το Αμερικάνικο προγνωστικό κέντρο θα ζήσουμε αξιόλογο καύσωνα.

Μάλιστα η θερμή μάζα η οποία θα έρθει από δύο μεριές (μέση ανατολή -Αφρική) δείχνει να έχει εμμονή αρκετών ημερών πάνω από την περιοχή μας.

Τα επόμενα 24ώρα η πρόγνωση θα είναι περισσότερο ασφαλής και θα σας ενημερώσω!

Αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι...όπως και να έχει!»

Διαβάστε επίσης