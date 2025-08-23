Μερομήνια: Έρχονται λευκά Χριστούγεννα – Πότε θα χιονίσει στην Αθήνα

Όλα όσα προβλέπει ο προγνώστης καιρού Φάνης Χατζηγρίβας

Μερομήνια: Έρχονται λευκά Χριστούγεννα – Πότε θα χιονίσει στην Αθήνα
Pexels
Λευκά... Χριστούγεννα προβλέπει ο προγνώστης καιρού Φάνης Χατζηγρίβας σύμφωνα με τα φετινά μερομήνια.

Όπως εκτιμά, ο φετινός χειμώνας θα είναι από τους πιο βροχερούς των τελευταίων ετών, με αξιόλογες χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές.

Σημειώνεται πως τα μερομήνια αποτελούν παραδοσιακή ελληνική πρακτική μακροπρόθεσμης πρόγνωσης του καιρού, με τοπικό χαρακτήρα (σε ακτίνα περίπου 60 χιλιομέτρων από το σημείο παρατήρησης). Ο κ. Χατζηγρίβας εξηγεί ότι ο συνδυασμός στοιχείων από «στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές» αυξάνει την αξιοπιστία τους, με ποσοστά επιτυχίας που –όπως εκτιμά– φτάνουν ακόμη και το 95% σε κάποιους μήνες.

Ο καιρός για τον χειμώνα 2025-2026

Σύμφωνα με τον προγνώστη, αυτά θα είναι τα χαρακτηριστικά του φετινού χειμώνα:

  • Φυσιολογικός σε θερμοκρασίες ο φετινός χειμώνας, αλλά με πολύ υψηλά ποσοστά βροχοπτώσεων.
  • Από τους πιο υετοφόρους των τελευταίων ετών.
  • Με αξιόλογες χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές.
  • Με έντονα και μεγάλης διάρκειας χιόνια στα ορεινά.

Οι προβλέψεις του καιρού ανά μήνα

Σεπτέμβριος 2025

Θερμοκρασίες φυσιολογικές στα νότια, ελαφρώς χαμηλότερες στα βόρεια και στην κεντρική Ελλάδα. Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά και βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Οκτώβριος 2025

Σχετικά φυσιολογικός, με ισχυρό κύμα κακοκαιρίας μετά τις 12 του μήνα, κυρίως σε Ιόνιο, Κρήτη και Πελοπόννησο. Στο τελευταίο δεκαήμερο αναμένεται σημαντική άνοδος θερμοκρασίας, κυρίως σε νότια ηπειρωτικά και Κρήτη.

Νοέμβριος 2025

Κανονικές θερμοκρασίες, με ηλιοφάνεια και βροχές. Από 8 έως 13 Νοεμβρίου προβλέπονται τα πρώτα χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα, ακόμη και πεδινά της Μακεδονίας, πιθανώς σε Ήπειρο και Θεσσαλία. Προς τα τέλη του μήνα, αισθητή πτώση θερμοκρασίας σε Μακεδονία και Θράκη.

Δεκέμβριος 2025

Είσοδος με ψυχρές αέριες μάζες και χαμηλές θερμοκρασίες. Πιθανότητα για «λευκά Χριστούγεννα» σε ορισμένες περιοχές, με χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινά της Στερεάς, Αττικής, Εύβοιας, Θεσσαλίας και Ηπείρου. Στο τελευταίο δεκαήμερο ο καιρός γίνεται πιο ήπιος, αλλά βροχερός.

Ιανουάριος 2026

Σχετικά ήπιος στην αρχή, με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα στα νότια. Από τα τέλη του μήνα, έντονη κακοκαιρία από τα βορειοανατολικά, με χιονοπτώσεις σε χαμηλά και πεδινά κεντρικής, βόρειας και ανατολικής χώρας. Αρκετές ημέρες με ηλιοφάνεια και πάχνη.

Φεβρουάριος 2026

Μπαίνει με καλοκαιρία και πιθανές ομίχλες. Στη συνέχεια, εναλλαγές με ανοίγματα και «περάσματα» ισχυρών φαινομένων – βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις. Πιθανές δυσκολίες σε βορειοανατολική Πελοπόννησο, ανατολική Στερεά, Αττική, Εύβοια, νότια Θεσσαλία και Κρήτη.

Μάρτιος 2026

Έντονα περάσματα καταιγίδων, κυρίως στα δυτικά, νότια και ανατολικά ηπειρωτικά. Πιο ήπια φαινόμενα σε Μακεδονία και Θράκη. Πυκνά χιόνια στα ορεινά, με ήπιες θερμοκρασίες στα νότια, αλλά χαμηλότερες στα βόρεια και δυτικά.

