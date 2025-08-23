Καιρός: «Κλείδωσε» νέος καύσωνας - Πότε έρχεται η «θερμή μάζα» που «βλέπει» ο Τσατραφύλλιας

Η Ελλάδα βιώνει αυτές τις ημέρες - όσον αφορά στον καιρό - έναν «μίνι καύσωνα» με υψηλές θερμοκρασίες που, όπως εκτιμούν οι ειδικοί, δεν θα έχουν μεγάλη διάρκεια. Ωστόσο, η ανακούφιση θα αποδειχθεί σύντομη. Ο Σεπτέμβριος αναμένεται να ξεκινήσει με νέο κύμα καύσωνα, αυτή τη φορά παρατεταμένο, που θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η εκτίμηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Με ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας τόνισε ότι ο Σεπτέμβρης θα κάνει «θερμή είσοδο» με θερμοκρασίες αρκετά πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Όπως σημειώνει, η ζέστη δεν θα είναι παροδική, αλλά θα διαρκέσει αρκετές ημέρες, επηρεάζοντας τόσο τις πόλεις όσο και τις αγροτικές περιοχές.

Χαρακτηριστικά γράφει:

«Με πολύ ζέστη φαίνεται να μας υποδέχεται ο Σεπτέμβρης, και μάλιστα αν επαληθευτεί η τάση που μας δίνει το Ευρωπαϊκό και το Αμερικάνικο προγνωστικό κέντρο θα ζήσουμε αξιόλογο καύσωνα.

Μάλιστα η θερμή μάζα η οποία θα έρθει από δύο μεριές (μέση ανατολή -Αφρική) δείχνει να έχει εμμονή αρκετών ημερών πάνω από την περιοχή μας.

Τα επόμενα 24ώρα η πρόγνωση θα είναι περισσότερο ασφαλής και θα σας ενημερώσω!

Αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι...όπως και να έχει!»

Δείτε την ανάρτησή του:

Διαβάστε επίσης