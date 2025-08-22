Καιρός - Μερομήνια: Με περισσότερες βροχές και χιόνι ο χειμώνας - Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα

Όλα όσα προβλέπει ο προγνώστης καιρού Φάνης Χατζηγρίβας

Newsbomb

Καιρός - Μερομήνια: Με περισσότερες βροχές και χιόνι ο χειμώνας - Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα
Pexels
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πιο βροχερή περίοδος των τελευταίων ετών αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της στη χώρα μας μέχρι τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα όσα ερμηνεύει ο προγνώστης καιρού Φάνης Χατζηγρίβας από τα μερομήνια.

Σημειώνεται πως τα μερομήνια αποτελούν παραδοσιακή ελληνική πρακτική μακροπρόθεσμης πρόγνωσης του καιρού, με τοπικό χαρακτήρα (σε ακτίνα περίπου 60 χιλιομέτρων από το σημείο παρατήρησης). Ο κ. Χατζηγρίβας εξηγεί ότι ο συνδυασμός στοιχείων από «στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές» αυξάνει την αξιοπιστία τους, με ποσοστά επιτυχίας που –όπως εκτιμά– φτάνουν ακόμη και το 95% σε κάποιους μήνες.

Ο καιρός για τον χειμώνα 2025-2026

Σύμφωνα με τον προγνώστη, αυτά θα είναι τα χαρακτηριστικά του φετινού χειμώνα:

  • Φυσιολογικός σε θερμοκρασίες ο φετινός χειμώνας, αλλά με πολύ υψηλά ποσοστά βροχοπτώσεων.
  • Από τους πιο υετοφόρους των τελευταίων ετών.
  • Με αξιόλογες χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές.
  • Με έντονα και μεγάλης διάρκειας χιόνια στα ορεινά.

Οι προβλέψεις του καιρού ανά μήνα

Σεπτέμβριος 2025

Θερμοκρασίες φυσιολογικές στα νότια, ελαφρώς χαμηλότερες στα βόρεια και στην κεντρική Ελλάδα. Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά και βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Οκτώβριος 2025

Σχετικά φυσιολογικός, με ισχυρό κύμα κακοκαιρίας μετά τις 12 του μήνα, κυρίως σε Ιόνιο, Κρήτη και Πελοπόννησο. Στο τελευταίο δεκαήμερο αναμένεται σημαντική άνοδος θερμοκρασίας, κυρίως σε νότια ηπειρωτικά και Κρήτη.

Νοέμβριος 2025

Κανονικές θερμοκρασίες, με ηλιοφάνεια και βροχές. Από 8 έως 13 Νοεμβρίου προβλέπονται τα πρώτα χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα, ακόμη και πεδινά της Μακεδονίας, πιθανώς σε Ήπειρο και Θεσσαλία. Προς τα τέλη του μήνα, αισθητή πτώση θερμοκρασίας σε Μακεδονία και Θράκη.

Δεκέμβριος 2025

Είσοδος με ψυχρές αέριες μάζες και χαμηλές θερμοκρασίες. Πιθανότητα για «λευκά Χριστούγεννα» σε ορισμένες περιοχές, με χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινά της Στερεάς, Αττικής, Εύβοιας, Θεσσαλίας και Ηπείρου. Στο τελευταίο δεκαήμερο ο καιρός γίνεται πιο ήπιος, αλλά βροχερός.

Ιανουάριος 2026

Σχετικά ήπιος στην αρχή, με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα στα νότια. Από τα τέλη του μήνα, έντονη κακοκαιρία από τα βορειοανατολικά, με χιονοπτώσεις σε χαμηλά και πεδινά κεντρικής, βόρειας και ανατολικής χώρας. Αρκετές ημέρες με ηλιοφάνεια και πάχνη.

Φεβρουάριος 2026

Μπαίνει με καλοκαιρία και πιθανές ομίχλες. Στη συνέχεια, εναλλαγές με ανοίγματα και «περάσματα» ισχυρών φαινομένων – βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις. Πιθανές δυσκολίες σε βορειοανατολική Πελοπόννησο, ανατολική Στερεά, Αττική, Εύβοια, νότια Θεσσαλία και Κρήτη.

Μάρτιος 2026

Έντονα περάσματα καταιγίδων, κυρίως στα δυτικά, νότια και ανατολικά ηπειρωτικά. Πιο ήπια φαινόμενα σε Μακεδονία και Θράκη. Πυκνά χιόνια στα ορεινά, με ήπιες θερμοκρασίες στα νότια, αλλά χαμηλότερες στα βόρεια και δυτικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:17ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν, Ερντογάν και Μόντι στην Κίνα - Στόχος η δημιουργία «αντίβαρου» στις δυτικές συμμαχίες

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 6χρονος τραυματίστηκε σε τροχαίο - Ήταν σε μηχανάκι με τους γονείς του

10:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μαέστρο Ιταλιάνο» ο Καλάμπρια - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Jean Pormanove: Πυροβολισμοί με paintball, αποκεφαλισμοί ζώων και φρίκη επί πληρωμή στην πλατφόρμα livestreaming - Οι τρομακτικές εικόνες

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Παρανέστι Δράμας - Εναέρια μέσα επιχειρούν στο μέτωπο

09:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά σε 47.055 συνταξιούχους στις 25 Αυγούστου από τον ΕΦΚΑ – Ποιοι οι δικαιούχοι

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Ανοίγουν επτά κλιματιζόμενες αίθουσες λόγω καύσωνα

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννενα: Κορμός δένδρου καταπλάκωσε ξυλοκόπο στη Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Γρεβενά στον εθνικό δρυμό της Βάλια Κάλντα

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο ουρανός θα βυθιστεί στο απόλυτο σκοτάδι στις 23 Αυγούστου - Το σπάνιο φαινόμενο του «μαύρου φεγγαριού»

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Το απρόσμενο τηλεφώνημα 4χρονου στην αστυνομία έφερε έκπληξη στα γενέθλια του αδελφού του

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Guardian: Άμαχοι το 83% των νεκρών στη Γάζα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ισραηλινού στρατού

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρκούδα λατρεύει το παγωτό φράουλα - Γιατί έγινε viral

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μερομήνια: Με περισσότερες βροχές και χιόνι ο χειμώνας - Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα

08:42ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τη διάλυση του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» διέταξε δικαστής

08:36TRAVEL

Θηλιά: Μια καταπράσινη κουκίδα στο Ιόνιο με καταγάλανα νερά και εύκολη πρόσβαση

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Η αόρατη απειλή των πυρκαγιών: Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία οι αυξημένες εκπομπές όζοντος

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Από τις ύβρεις στους πανηγυρισμούς: Η στροφή Ερντογάν απέναντι στον Μακρόν

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H McLaren πουλά τρία αγωνιστικά πριν καν αποκαλυφθούν!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

09:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά σε 47.055 συνταξιούχους στις 25 Αυγούστου από τον ΕΦΚΑ – Ποιοι οι δικαιούχοι

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που ψαράς βγάζει φωτογραφία με καρχαρία και εκείνος τον δαγκώνει - Βίντεο

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Jean Pormanove: Πυροβολισμοί με paintball, αποκεφαλισμοί ζώων και φρίκη επί πληρωμή στην πλατφόρμα livestreaming - Οι τρομακτικές εικόνες

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μερομήνια: Με περισσότερες βροχές και χιόνι ο χειμώνας - Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο ουρανός θα βυθιστεί στο απόλυτο σκοτάδι στις 23 Αυγούστου - Το σπάνιο φαινόμενο του «μαύρου φεγγαριού»

08:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

33χρονος έτρεχε με 198 χλμ./ώρα - Τον σταμάτησαν στα διόδια της Θήβας

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Ανυποχώρητος για το Ντονμπάς και τη μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ - Πού ασκεί βέτο και πού κάνει πίσω

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις και «έκπληξη» με το επίδομα των 250 ευρώ - Τι μένει εκτός

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Κύθηρα: Ο καπετάν Σπύρος που έσωσε δεκάδες εγκλωβισμένους στη φωτιά

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Γρεβενά στον εθνικό δρυμό της Βάλια Κάλντα

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

06:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δεδομένα μετά τη συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα: Τι είπε για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ενδεχόμενο νέου κόμματος

06:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ετοιμάζει μήνυση στην οικογένειά του - «Ήθελαν να τον αποδυναμώσουν»

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Θανατηφόρα θαλάσσια πλάσματα «έκλεισαν» παραλίες - Τι είναι οι «μπλε δράκοι», οι πιο «όμορφοι δολοφόνοι του ωκεανού»

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Παρανέστι Δράμας - Εναέρια μέσα επιχειρούν στο μέτωπο

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Φως μετά από 16 χρόνια στην εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ – Οι νέες μαρτυρίες

07:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Βοήθησε να αυξηθούν οι απινιδωτές στην Ελλάδα, «έσβησε» σε παραλία που δεν είχε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ