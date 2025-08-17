Θοδωρής Κολυδάς για Μερομήνια: «Καλύτερα διαβάστε το φλιτζάνι, παρά να πιστεύετε σε αυτά»

Για την αξιοπιστία των Μερομηνίων, ως μέθοδο πρόγνωσης καιρού μίλησε σε ανάρτησή του στο «X» ο Θοδωρής Κολυδάς.

Ο γνωστός μετεωρολόγος παρουσίασε την επιστημονική μελέτη του Εργαστηρίου Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την αξιοπιστία προγνώσεων των Μερομηνίων, με τα αποτελέσματα να δείχνουν, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Κολυδάς, «ότι καλύτερα να ρίχνει κανείς τα χαρτιά, να κοιτάζει το φλιτζάνι ή να διαβάζει το ωροσκόπιο, παρά να πιστεύει σε αυτά».

«Οι υποστηρικτές της μεθόδου των μερομηνίων υποστηρίζουν πως παρά την εξέλιξη της επιστήμης της Μετεωρολογίας και την αναγνώριση της αξίας της δεν πρέπει να υποτιμάται η λαϊκή σοφία που μεταβιβάζεται από τα βάθη των αιώνων και έχει εμπλουτιστεί από την προσθήκη γνώσεων αιώνων, επισημαίνοντας πως οι μακροχρόνιες προβλέψεις με τη μέθοδο των μερομηνίων στηρίζονται σε "αδιάψευστα" μακροχρόνια και '"αξιόπιστα" στοιχεία.», πρόσθεσε στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

?️☈ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΙ ΤΑ ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

✅Στο Εργαστήριο Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχει εκπονηθεί η μόνη έως τώρα επιστημονική μελέτη για την αξιοπιστία προγνώσεων για τα μερομήνια , για τα Ιωάννινα και τη Θεσσαλονίκη, για περίοδο 40 ετών. Τα αποτελέσματα… pic.twitter.com/YYGngSARu7

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 17, 2025



