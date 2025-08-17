Καιρός: Οι περιοχές που θα βρέξει σήμερα

Σταθερές θερμοκρασίες, άνεμοι έως 6 μποφόρ στα ανατολικά

Καιρός: Οι περιοχές που θα βρέξει σήμερα
ΚΑΙΡΟΣ
Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Κυριακή 17 Αυγούστου, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στην Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους μέχρι το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.


ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και το πρωί στα ανατολικά τμήματα τοπικά 6 μποφόρ. Το βράδυ μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες παροδικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους στη Θράκη μέχρι το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στην Ήπειρο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στη Θεσσαλία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και το πρωί στην περιοχή της Εύβοιας τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 με 33, τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 29 και τοπικά στην Κρήτη 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα βορειότερα τμήματα, μέχρι νωρίς το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

