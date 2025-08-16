Καιρός: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας την επόμενη εβδομάδα - Πού αναμένονται βροχές

Με αστάθεια στο σκηνικό του καιρού θα κυλήσει το τριήμερο από Κυριακή(17/8) μέχρι Τρίτη (18/8) και ιδιαίτερα τη Δευτέρα και Τρίτη(19/8) η αστάθεια θα επεκταθεί τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά της Πελοποννήσου, Στερεάς, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης.

Πιο τοπικά την Δευτέρα αλλά και την Τρίτη θα επηρεαστούν πρόσκαιρα με όμβρους και διάσπαρτα το μεσημέρι - απόγευμα και τα βόρεια τμήματα της Αττικής αλλά και περιοχές της Εύβοιας τοπικά. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως σε ορεινές/ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας αλλά και σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε βουνά.

Η αναλυτική πρόγνωση του καιρού

Πιο συγκεκριμένα, αύριο Κυριακή η ημέρα θα ξεκινήσει με ευνοικές καιρικές συνθήκες, ωστόσο οι άνεμοι στο Αιγαίο και στα υπόλοιπα ανατολικά τμήματα το μελτέμι θα αρχίζει να εξασθενεί. Προς το μεσημέρι με απόγευμα θα αναπτυχθούν διάσπαρτες νεφώσεις σε ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου, της δυτικής κεντρικής Στερεάς, σε περιοχές της Ηπείρου, της Θεσσαλίας(κυρίως δυτική και βόρεια), σε δυτική/κεντρική Μακεδονία, σε περιοχές της Θράκης, αλλά και σε ορεινά κυρίως της ανατολικής Μακεδονίας και θα εκδηλωθούν διάσπαρτες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινά, ημιορεινά τμήματα. Από αργά το απόγευμα αναμένεται βελτίωση.

Με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει η ημέρα την Δευτέρα και την Τρίτη, ωστόσο προς το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν διάσπαρτες αυξημένες νεφώσεις αστάθειας στα ηπειρωτικά της Πελοποννήσου, της Στερεάς, στο Ιόνιο(τη Δευτέρα),στην Αττική(κυρίως βόρεια και ορεινά), ορεινά κυρίως Εύβοιας, σε περιοχές ηπειρωτικές κυρίως της Θεσσαλίας, στην Ήπειρο και την Μακεδονία/Θράκη και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινά/ημιορεινά και σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε βουνά. Από αργά το απόγευμα αναμένεται βελτίωση του καιρού σε όλες τις περιοχές.

Από την Τετάρτη(20/8) αλλά και την Πέμπτη(21/8) περιορίζεται στα ορεινά κυρίως τις θερμές ώρες η αστάθεια, με τον υδράργυρο να παρουσιάζει μικρή άνοδο από τις 21 του μήνα και ιδιαίτερα το διάστημα 22 μέχρι και 23 Αυγούστου θα οδηγηθούμε πρόσκαιρα σε πιο υψηλές τιμές για την εποχή φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 35-37 και τοπικά τους 38 βαθμούς.

Το τελευταίο πενθήμερο του Αυγούστου η μέχρι στιγμής εκτίμηση δείχνει σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας σε φυσιολογικές, για την εποχή, τιμές.

