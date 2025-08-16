Καιρός: Πρώτα βροχές, μετά πολλή ζέστη - 48ωρο με αλλαγές

Με... ασανσέρ θα μοιάζει καιρός από αύριο, καθώς αρχικά θα σημειωθούν βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους έντονα φαινόμενα και κατόπιν θα επιστρέψουμε σε πολύ ζεστές καλοκαιρινές μέρες.

Όπως αναφέρει το All About Weather για τον καιρό των επομένων ωρών:

Ένα ακόμα διάλλειμα από τον Καύσωνα περιμένει την χώρα μας το επόμενο 48ωρο με μπόρες βροχές και καταιγίδες να απασχολούν τα ηπειρωτικά τμήματα και την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα.

Εκτός φαινομένων θα είναι όπως όλα δείχνουν όλη η Ανατολική και Νότια χώρα με τα περισσότερα φαινόμενα να σημειώνονται στην Δυτική και Βόρεια κυρίως χώρα.

Αιτία για αυτή την αλλαγή Ψυχρή Λίμνη στην Ανώτερη Ατμόσφαιρα που θα βρίσκεται για ένα 48ωρο πάνω από την χώρα μας.

Όπως είναι λογικό η θερμοκρασία θα πέσει κατά 3-5 βαθμούς χωρίς να αποκλείουμε στα πιο ορεινά μας να χρειάζεται και Μπουφάν το Βράδυ.

Μετά ακολουθούν Ζέστες

Στην συνέχεια και με την απομάκρυνση της Ψυχρής Λίμνης από την χώρα μας θερμότερες αέριες μάζες ετοιμάζονται και πάλι να έρθουν προς την χώρα μας με την θερμοκρασία και πάλι να σημειώνει άνοδο με θερμοκρασιακές τιμές 37-39 βαθμών Κελσίου.

Επειδή στον καιρό η βεβαιότητα φτάνει μέχρι 2-4 μέρες η ομάδα μας παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και θα ενημερώνει καθημερινά!!

