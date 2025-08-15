Ισχυροί βόρειοι άνεμοι σάρωσαν το Αιγαίο - Ριπές έως 92 χλμ/ώρα στην Παξιμάδα Καρύστου
Οι ισχυρότερες ριπές ανέμου έως τις 16:30 καταγράφηκαν στην Παξιμάδα Καρύστου, φτάνοντας τα 92 χιλιόμετρα την ώρα
Έντονη παρουσία ενισχυμένων βορείων ανέμων σημειώθηκε την Παρασκευή 15 Αυγούστου στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι ισχυρότερες ριπές ανέμου έως τις 16:30 καταγράφηκαν στην Παξιμάδα Καρύστου, φτάνοντας τα 92 χιλιόμετρα την ώρα.
Ακολούθησαν η Σαμοθράκη και το Πόρτο Τήνου, με ριπές που άγγιξαν τα 81 χλμ/ώρα.
Στον σχετικό πίνακα του meteo.gr παρουσιάζονται οι οκτώ σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες εντάσεις ανέμου μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, αναδεικνύοντας τη σημαντική ένταση των βοριάδων στην περιοχή.